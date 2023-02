Sciopero trasporti 8 marzo 2023: chi si ferma, dove e a che ora

È stato indetto per l’8 marzo prossimo uno sciopero generale nazionale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Sono state le organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Usb e Us ad aver proclamato lo sciopero. Sono diverse le motivazioni che sono alla base della protesta e, tra tutte, emerge ‘il peggioramento delle condizioni di vita delle donne, a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese’, non a caso la scelta della data della manifestazione, che coincide con la festa della donna.

Quali sono le motivazioni dello sciopero

Non solo la situazione delle donne lavoratrici, ma anche la violenza sulle donne e la necessaria liberà di scelta che dovrebbero avere sul tema della maternità e dell’aborto. Ma ci sono anche altri temi sollevati dalle rappresentanze sindacali e cioè: ‘I tagli per la scuola pubblica e la sanità pubblica’.

Lo sciopero coinvolgerà il trasporto ferroviario a partire dalle 00.00 alle 21, il TPL per 24 ore, il trasporto marittimo per le isole maggiori sempre di 24 ore, e delle isole minori dalle 00.01 alle 24, ma anche delle Autostrade da 00.00 alle 24.

Quale sarà la situazione delle principali città italiane

Differenti, poi, le previsioni dell’astensione dal lavoro città per città. A Roma è previsto lo stop di tutti i lavoratori, per quanto riguarda invece i trasporto, anche quello ferroviario lo sciopero inizia alle 00.00 e termina alle 21; i maggiori disagi potranno verificarsi nel settore del trasporto pubblico. Nella Capitale, infatti, sono a rischio tutti i mezzi di ATAC – metropolitane, autobus e tram – e i convogli regionali di Trenitalia. A Milano, invece si fermeranno i mezzi Atm- metropolitane, tram, autobus e treni regionali di Trenord. La protesta coinvolgerà anche i dipendenti di Autostrade, Tpl e delle ferrovie. A Napoli non sarà garantito il servizio del trasporto pubblico locale, dei treni e il trasporto scolastico. Si tratterà di una giornata difficile per chi deve viaggiare.