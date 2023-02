Treni, guasto sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: caos e passeggeri fermi da ore

Roma. Il trasporto ferroviario non è dei miglio nella giornata di oggi, e sta causando non pochi problemi ai pendolari in transito sulle linee ferroviarie. Un nuovo guasto si è verificato sulla linea Alta Velocità: si tratterebbe di un problema tecnico sulla linea Roma-Napoli che è avvenuto alle 13,00 di oggi, giovedì 23 febbraio 2023, e che sarebbe ancora in via di risoluzione.

Guasto sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: il caos

La linea dell’alta velocità Roma-Napoli è bloccata. E la conseguenza è che i pendolari sono letteralmente infuriati, anche oggi, a causa dei fisiologici ritardi che si sono creati a seguito del blocco. Le ripercussioni pare siano ancora tutte dal smaltire, ad ogni modo, dal momento che il guasto sembra continuare a sussistere. I motivi, inoltre, non sono ancora stati resi noti da Trenitalia. Il problema, nel dettaglio, si è verificato sull’AV Roma-Napoli con un blocco che sta comportando lo spostamento dei viaggiatori a partire dalle 13.00. Per chiunque si trovi in viaggio, per lavoro o semplicemente per spostarsi in vista della pausa del week end, la situazione è ferma da oltre 2 ore, mentre la situazione del traffico ferroviario sta degenerando rapidamente.

Ritardi e traffico ferroviario fermo

Dopo il guasto della ferrovia, avvenuto più o meno all’altezza di Napoli, c’è stata la pronta richiesta di un intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria, ma per il momento, come dicevamo, nessuna novità. La cosa certa è che le corse dell’Alta Velocità, così come degli InterCity e dei Regionali, hanno tutti subito pesanti ritardi nella programmazione. I tecnici, stando agli ultimi aggiornamenti, sarebbero ancora sul posto per l’intervento, senza però nessun segnale di ripresa per il momento. Nel frattempo, sul suo sito ufficiale, Trenitalia ha messo a disposizione il servizio per conoscere l’andamento dei treni per chi si accinge a doversi imbarcare su di un convoglio.

Aggiornamento

Fine evento – ore 15:30. La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti.