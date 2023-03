Sciopero trasporti 8 marzo a Roma: chiusa la Metro A, la situazione in tempo reale

Oggi, mercoledì 8 marzo 2023, è anche sinonimo di sciopero a Roma. Ecco allora che la Giornata Internazionale per i diritti delle donne diventa un mercoledì di stop, di scioperi e proteste, anche e sopratutto per il settore del trasporto pubblico, con l’adesione di Cub Trasporti allo sciopero generale nazione di 24 ore indetto dalla confederazione Slai Cobas. Vediamo qualche dettaglio in più per rimanere informati.

Sciopero scuola 8 marzo 2023: lezioni a rischio anche a Roma, i motivi

Sciopero trasporti oggi, 8 marzo 2023: il dettaglio

Lo sciopero è iniziato di buon ora, dall’inizio stesso del servizio mattutino, alle 8.30, con la conclusione della fascia di garanzia. Al momento, però, rimangono attive le linee metro B/B1 e la ferrovia Termini-Centocelle, sebbene con possibili riduzioni delle corse, e anche la metro C, che circolava regolarmente anche al termine della fascia di garanzia. Poco prima delle 9.00, invece, c’è stata la chiusura della metro A, con la conferma da parte di Atac di possibili ulteriori riduzioni sulla rete di superficie.

Le fasce di garanzia e gli orari più ‘sensibili’

Le proteste e gli stop riguardano sia i dipendenti Atac che Roma Tpl, il che vuol dire che sono fermi autobus, tram, filobus e metro, compresi anche quelli delle linee periferiche. Per quanto riguarda, invece, le ferrovie Metromare e Roma Nord, gestite dalla società regionale Cotral, queste viaggeranno regolarmente. Per il rispetto delle e fasce di garanzia previste per legge, i trasporti saranno, dunque, assicurati da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. A partire dalle 8.30, insomma, ci saranno possibili interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle.

Info e dettagli per le prossime ore di sciopero a Roma

In aggiunta, ricordiamo che lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Per il servizio notturno, invece, questa notte non è stato garantito il servizio delle linee bus notturne. Nella notte che verrà, tra mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, sarà garantito, invece, il servizio delle linee bus N, mentre non sarà assicurato quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte. Per concludere, all’interno delle stazioni di metropolitana eventualmente aperte nelle ore di sciopero, nessuna garanzia per il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.