Scozia, assorbenti gratis: da oggi in vigore la legge

La Scozia è il primo Paese al mondo a garantire l’accesso gratuito e universale ai prodotti mestruali. Il 15 agosto è entrato in vigore il “Period Products Act”, la legge votata all’unanimità dal Parlamento scozzese che impone la presenza di assorbenti e altri prodotti mestruali nei luoghi pubblici.

Assorbenti gratis: la proposta diventa legge

E’ stato definito “un cambiamento epocale”. Il Period Products (Free Provision) Bill viene convertito in legge dopo un percorso durato anni e iniziato già nel 2017 con una proposta di legge avanzata da Monica Lennon, deputata laburista.

Ora la svolta storica con l’entrata in vigore di questa legge. “Mentre il carovita avanza – ha dichiarato Monica Lennon, promotrice della legge nel parlamento scozzese – il Period Products Act rappresenta un lume di speranza che mostra quello che si può ottenere quando la politica si unisce per il bene comune delle persone”.

L’obiettivo: “combattere la povertà mestruale”

L’obiettivo della legge è quello di combattere la “povertà mestruale”, ovvero l’impossibilità economica di comprare assorbenti. “Molte madri si mettono in contatto con noi quando decidono di rinunciare ai prodotti mestruali per poter portare qualcosa in tavola ai loro figli”, ha detto alla Bbc Georgie Nicholson, attivista scozzese e membro dell’associazione Hey Girls “e si ritrovano a usare fogli di giornali avvolti nei calzini e altre soluzioni di emergenza, perché sono più economiche dei prodotti mestruali“. Secondo l’associazione, nel Regno Unito una donna su quattro si trova in una situazione di povertà mestruale.