Spesa gratis nel supermercato a Labico: 31enne ruba 400 euro di superalcolici

Era riuscito a portarsi via superalcolici per un valore di 400 euro ma è stato fermato dai Carabinieri. Succede a Labico, in provincia di Roma. In manette è finito un 31enne straniero.

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Labico ad arrestare in flagranza di reato un cittadino georgiano di 31 anni, residente a Roma, già noto alle forze dell’ordine, che ora deve rispondere di furto aggravato. Il colpo tentato in un noto supermercato della zona, situato lungo la Casilina.

I militari hanno ricevuto la segnalazione al 112 da parte del titolare del supermercato, con quest’ultimo che aveva notato l’uomo aggirarsi tra gli scaffali con fare anomalo. E i sospetti si sono rivelati fondati. Il ‘manolesta’ infatti era riuscito a trafugare numerosi liquori e superalcolici.

Ruba superalcolici in un supermercato a Labico

I Carabinieri si sono recati quindi tempestivamente recati sul posto ed hanno controllato l’uomo all’uscita del punto vendita. Il 31enne è stato trovato con numerose bottiglie di superalcolici per un valore di circa 400 euro. Un bottino ingente, anche difficile – se vogliamo – per sperare di passare inosservato.

L’intera refurtiva, una volta espletate le formalità di rito, è stata quindi restituita al titolare dell’attività. Il ladro invece è in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, davanti al Tribunale di Velletri, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Colleferro.

