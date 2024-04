Si siede sul bordo del cratere per farsi una foto, ma precipita nel vuoto: 31enne muore sotto gli occhi del marito

La vittima è una donna cinese di 31 anni, che stava scattando un selfie al bordo di un cratere, quando è inciampata, precipitando per oltre 75 metri.

Per recuperare il corpo della donna ci sono volute due ore.

Turista cinese muore mentre scatta un selfie sul bordo del cratere

Il tentativo di scattare una foto ricordo delle vacanze è finito in tragedia, quando una turista è precipitata all’interno di un vulcano, il monte Ijen. Huang Lihong – questo il nome della vittima – è caduta per centinaia di piedi nel vulcano attivo mentre posava sul bordo del cratere per far scattare una foto a suo marito. La 31enne e suo marito, Zhang Yong, erano in vacanza in Indonesia quando è avvenuta la tragedia.

Secondo quanto riferiscono i media locali, la 31enne sarebbe inciampata sulla parete rocciosa ed è scomparsa nel vulcano. Marito e moglie avevano scalato il pendio con una guida locale per poter ammirare l’alba dal bordo del vulcano. Tuttavia, mentre posava per la foto, la 31enne è precipitata nel vuoto. Per recuperare il corpo della donna ci sono volute due ore.

I media locali riferiscono che la donna è caduta da un’altezza di 75 metri nella bocca del vulcano e che i soccorritori hanno impiegato più di due ore per recuperare il corpo. Il monte Ijen fa parte di un gruppo di vulcani al confine tra Banyuwangi e Bondowoso a Giava orientale, noti per il loro fuoco blu e il lago del cratere, che è un effetto creato dal gas solforico che scorre dal cratere.

La scorsa settimana una tragedia simile è avvenuta sul Mar Nero. Inessa Polenko, nota influencer russa, è morta dopo essere precipitata da una piattaforma, su cui era salita per scattarsi una foto. Un volo di 50 metro che non le ha lasciato scampo.