Silvio Berlusconi, chi sono figli e nipoti: tutto sulla sua famiglia

Una data quella di oggi, lunedì 12 giugno, che molto probabilmente rimarrà impressa nella memoria collettiva. Silvio Berlusconi, “Il Cavaliere”, è morto. Quasi lo si stenta a credere, tante le volte in cui si è vociferata tale circostanza ma che di fatto non è mai arrivata, fino ad oggi almeno. Certamente, con lui, se ne va anche una parte di storia italiana, un po’ come la fine di un’epoca, considerando il suo capillare e costante impegno politico. Dalla discesa in campo nel 1994, ne sono infatti trascorsi di anni. Anni nei quali le controversie, le vicende giudiziarie non sono mancate, contribuendo alla cristallizzazione della sua persona. Silvio Berlusconi è scomparso all’età di 86 anni. Momenti difficili e delicati questi per la sua famiglia. Rispetto a quest’ultima, l’ex presidente del Consiglio ha avuto dei nipoti, 15 in totale, da tutti i figli ed era anche bisnonno.

Silvio Berlusconi è morto, l’ex premier aveva 86 anni

La famiglia di Silvio Berlusconi

Tra il 1966 e il 1988 Silvio Berlusconi ha avuto cinque figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Marina e Pier Silvio sono nati dall’unione con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, prima moglie del politico sposata nel 1965. La prima è presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori, mentre il secondo è azionista di Fininvest, la holding di famiglia che controlla il Gruppo Mediaset di cui è vicepresidente ed amministratore delegato. Nel 1990 Berlusconi si sposa con Veronica Lario, relazione della quale ha tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. La prima è stata vicepresidente e amministratore delegato con delega ala funzioni sociali non sportive del Milan e consigliera nel Cda Fininvest. Dal 2017 è presidente della Onlus Fondazione Milan. Eleonora invece ha studiato a New York, presso la St. John University e lavora nelle aziende di famiglia. Luigi è laureato in Economia e Finanza alla Bocconi ed è consigliere nelle imprese di famiglia, nonché titolare della B.e.I. Immobiliare, azienda che gestisce il patrimonio dei Berlusconi.

I nipoti

La nipote più grande del cavaliere è Lucrezia Vittoria Berlusconi, nata nel 1990 dall’unione di Pier Silvio con Emanuela Mussida. Pier Silvio ha altri due figli nati dalla relazione con Silvia Toffanin: Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Marina Berlusconi ha spostato Maurizio Vanadia e dalla loro unione sono nati Gabriele e Silvio. Ancora, Barbara Berlusconi ha 5 figli. Nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza Alessandro ed Edoardo, mentre da Lorenzo Guerrieri sono nati Ettore Quinto, Francesco Amos e Leone. Eleonora Berlusconi ha tre figli con il modello inglese Guy Binns: Riccardo, Flora e Artemisia. Infine, Luigi dal matrimonio con Federica Fumagalli ha avuto due figli maschi: Emanuele Silvio e Tommaso Fabio.