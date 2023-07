Simona Cardone, venerdì i funerali della 67enne uccisa dal SUV contromano sulla Laurentina

Si svolgeranno venerdì 7 luglio i funerali di Simonetta Cardone, la 67enne rimasta uccisa sulla Laurentina sabato scorso, nell’impatto con un Suv Tesla che viaggiava ad alta velocità e contromano. La donna stava rientrando a casa dal lavoro, e ormai si trovava nei pressi della sua abitazione. A darne l’annuncio è il fratello Gianfranco: “Il funerale di mia sorella si svolgerà venerdì alle ore 11.00 in via Nazzareno Strampelli 113, presso la chiesa di san Romualdo“.

Il sospetto: i giovani forse stavano riprendendo la bravata col cellulare

Le indagini degli agenti della Locale del gruppo Eur procedono. Il sospetto è che, mentre E.E. era alla guida, gli altri quattro amici stessero riprendendo tutto coi cellulari, forse al fine di condividerne poi i video sui social. Questo potrebbe aver distratto il conducente che poi al chilometro 21 ha travolto la Lancia Y della donna. Perciò i caschi bianchi hanno proceduto, su disposizione della Procura, al sequestro dei cellulari di tutta la comitiva e al ritiro della patente di E.E. in quanto indagato per omicidio stradale. È stato comunque appurato, già nei primi minuti, che nel telefono del ventenne non c’è traccia di immagini di quel pomeriggio. Sempre secondo i primi accertamenti è stato provato che il Suv viaggiasse ad almeno 120 km orari e sono state avviate le procedure per accedere alla scatola nera.

Sabato diversi testimoni hanno segnalato un bolide ad alta velocità sul Gra

In sede di indagini si proseguirà con gli interrogatori di tutto il gruppo di ragazzi. Per gli inquirenti saranno fondamentali i loro racconti al fine di stabilire il contesto e le circostanze in cui è avvenuto il fatto. Saranno inoltre ascoltati diversi testimoni; quel pomeriggio, prima dell’incidente mortale, avevano contattato il comando della Municipale per segnalare un bolide che viaggiava ad altissima velocità. E che scartava pericolosamente le altre auto. Per questo sono state sequestrate anche le telecamere sul raccordo anulare, nel tratto interessato.