Spaccio di stupefacenti a Colleferro: boom di denunce e sanzioni

Una vasta operazione di controllo quella messa a punto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro. Le verifiche avevano come fine quello di prevenire i reati connessi con il fenomeno della movida e vigilare sul rispetto delle misure per il contenimento dell’epidemia.

Alle attività hanno preso parte le pattuglie del Nucleo Radiomobile e dei Comandi Stazione dipendenti dalla Compagnia che hanno rivolto massima attenzione ai locali pubblici del centro, affollati, come di consueto, nel fine settimana da centinaia di giovani del luogo e dei paesi limitrofi.

Leggi anche: San Lorenzo, proseguono incessanti i controlli della Polizia di Stato: chiusa un’attività a tempo indeterminato

Denunciati due uomini per spaccio di stupefacenti

Un 41enne di Colleferro è stato denunciato alla Procura di Velletri per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 4 g di cocaina nascosti nella sua auto; un 41enne di Montelanico è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di 1 g di eroina “per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti”.

Controlli anche a Carpineto Romano

Nell’ambito degli stessi controlli, a Carpineto Romano i Carabinieri della locale Stazione e i colleghi del Nucleo Cinofili di Roma – Santa Maria di Galeria, hanno eseguito delle verifiche a carico di un 50enne e un 42enne, entrambi del posto, finalizzate alla ricerca di stupefacenti all’interno delle rispettive abitazioni e delle vetture a loro in uso.

Le attività si sono concluse con il rinvenimento e sequestro di dosi di hashish, 2 coltellini e materiale per il confezionamento in dosi a carico del 50enne che è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e 12 g di hashish, diviso in 5 pezzi, a carico del 42enne che è stato anche segnalato alla prefettura, quale assuntore.

Il bilancio dell’attività

I controlli hanno consentito di identificare 57 persone, controllare 38 veicoli e 7 persone sottoposte agli arresti domiciliari, eseguire 2 perquisizioni, ritirare una patente di guida, elevare 6 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada – per un importo complessivo di circa 1.000 euro – decurtando un totale di 15 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati.