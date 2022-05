Spaventoso incendio alla Balduina: in fiamme 3 auto, è caccia al piromane

Era notte fonda quando le fiamme hanno completamente invaso la zona di viale Livio Andronico, Balduina. All’improvviso i residenti, alle 4 del mattino, sono stati svegliati da un odore insopportabile e fortissimo. Spaventati si sono affacciati dai loro balconi, sembrava che l’intera via stesse andando a fuoco. Una scena scioccante e per chi ha perso la propria auto, tragica. Ci sarebbero tutti gli indizi per poter pensare che l’incendio sia doloso.

Incendio a Balduina

Secondo le prime ricostruzioni le fiamme potrebbero essere partite da un contenitore dei rifiuti che stava accanto a una macchina. Velocemente le fiamme si sono fatte strada andando a coprire e distruggere tre auto. Due completamente fuori uso. Immediato l’arrivo dei VVF che hanno spento il rogo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Le indagini

Si pensa che l’incendio sia doloso. Sarebbe stato trovato del liquido infiammabile lì vicino. In queste ore si cerca di comprendere la dinamica del fatto, confermare l’ipotesi dell’origine dell’episodio e cercare il piromane. Le indagini sono sotto responsabilità del Commissariato Monte Mario.