Starbucks a Roma in piazza Montecitorio: ecco quando apre e come sarà

Starbucks continua ad espandersi, anche a Roma, e sta per aprire un nuovo punto vendita proprio in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera dei deputati. Tra poco più di un mese, insomma, gli onorevoli che andranno in pausa tra una seduta e l’altra, potranno godersi una buona bevanda ristoratrice della famosa catena nota in tutto il mondo. Ecco i dettagli sulla prossima e imminente apertura.

Primavera di novità a Roma: ecco le nuove aperture a partire da marzo

Starbucks apre un nuovo negozio a Roma, in piazza Montecitorio

Un nuovissimo e attesissimo punto vendita di Starbucks proprio a Montecitorio, di fronte alla Camera dei deputati, per la gioia di tutti gli onorevoli. Si tratta di un negozio che sarà strutturato su tre piani, e che prenderà il posto di un bar-ristorante che si trova da quelle parti. In questi giorni, le cose corrono, perché i lavori sono già iniziati e da ieri i cartelloni verdi e bianchi di Starbucks si vedono chiaramente sulle porte e sulle vetrate, con il loro inimitabile logo conosciuto in tutte le aree del mondo. Sulla gigantografia che ritrae due donne sedute a sorseggiare un caffè, si legge: “Come essere tra amici”. E quindi, via di espresso, cappuccini, frappuccini, spremute, dolcetti e tanto altro. Tra poco più di un mese, insomma, gli onorevoli in pausa, e tutti coloro che passeranno da quelle parti, potranno usufruire del nuovissimo punto vendita e dei suoi rinomatissimi prodotti che fanno ogni giorno il giro del globo.

La famosa catena di Starbucks

Starbucks è la nota e rinomata catena di caffè di origini statunitense, fondata a Seattle nell’ormai lontano 1971. Si tratta di una delle catene più grandi al mondo nel suo genere, che vanta ben 28 720 punti vendita in 78 paesi, di cui 12 000 solamente negli Stati Uniti. La nota catena è rinomata anche per il fatto di vendere esclusivamente la propria marca di caffè (macinato o in grani), tè, bevande, pasticcini, utensili e macchine da caffè. Come da sempre sottolineato dall’azienda, il suo obiettivo principale è quello di “fornire un’esperienza al consumatore”, non riproducibile in alti caffè di altre marche o catene.