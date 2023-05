Studentessa italiana di 21 anni trovata morta negli alloggi universitari: è giallo

È giallo in Umbria, più precisamente a Perugia e negli alloggi universitari di Corso Giuseppe Garibaldi: qui, all’interno dello studentato femminile, una ragazza, una studentessa italiana, di 21 anni è stata trovata senza vita. Una scena terribile, raccapricciante, quella che questa mattina gli agenti della Polizia si sono trovati di fronte: il corpo della giovane a terra, il cuore che ormai aveva smesso di battere. E ogni tentativo di soccorso e rianimazione purtroppo vano.

Studentessa trovata morta a Perugia

Stando a una primissima ricostruzione, pare che a dare l’allarme sia stato il fidanzato di un’amica della 21enne. Il giovane ha spiegato ai poliziotti che la ragazza non riusciva a sentire la vittima da un giorno, era preoccupata di non ricevere una sua chiamata, un suo messaggio. Ma non poteva certo sapere e immaginare che l’amica era morta, all’interno di quegli alloggi universitari.

Le indagini in corso

Le indagini ora sono in corso, bisogna capire se la giovane sia deceduta per cause naturali o se sia successo qualcosa all’interno di quella stanza, lì dove è stata trovata riversa a terra, senza vita. Sul posto gli agenti di Polizia, la Scientifica, il medico legale e il pm di turno, che ha disposto il trasferimento della salma nell’obitorio comunale. Ora gli accertamenti sono in corso e gli inquirenti dovranno fare chiarezza, ascoltare le testimonianze di chi ha incontrato la 21enne poche ore prima della tragica scoperta.