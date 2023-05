Roma, forse un malore fatale dopo l’uso di droghe: 34enne trovata morta

Ancora una vittima – con tutta probabilità – causata dalla droga a Roma. Una giovane donna di soli 34 anni è stata trovata senza vita nel proprio appartamento nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 maggio 2023. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti della 34enne che, non sentendola da giorni, hanno allertato il 112. E quando gli operatori sono arrivato sul posto si sono trovati davanti il macabro scenario.

Donna trovata morta al Laurentino 38 ieri 3 maggio a Roma

La donna viveva in Via Enrico Pea al civico 19. Qui ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19,30, sono arrivati i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola nonché la sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci. La 34enne da giorni non rispondeva al telefono e per questo chi la conosceva, preoccupato, ha deciso di avvisare le forze dell’ordine. Una volta entrati nell’appartamento però è stata fatta la drammatica scoperta: la donna era ormai morta.

Sospetta overdose

La porta della casa era chiusa dall’interno e sul corpo della vittima non è stato riscontrato nessun segno di violenza. Il Medico legale, intervenuto anch’egli sul posto, non ha riscontrato inoltre lesioni sul corpo. Per quanto riguarda la causa della morte non si esclude il decesso a seguito di un malore, dovuto all’assunzione di droghe di cui la donna purtroppo era dipendente.

L’uomo trovato morto nel parco al Laurentino 38 sabato scorso

Il decesso della donna è la seconda morte ‘sospetta’ avvenuta in questa zona della Capitale nello spazio di pochi giorni. Lo scorso weekend infatti il corpo senza vita di un’altra persona, in quel caso di un uomo di 57 anni, era stato ritrovato nell’area verde in prossimità di Via Giuseppe Lipparini sempre al Laurentino 38. E ad unire entrambe le morti ci sarebbe proprio la droga: anche per il 57enne infatti l’ipotesi più probabile del decesso resta quella dell’assunzione di sostanze stupefacenti – e dunque di un’overdose – considerando che accanto al corpo erano state ritrovate alcune siringhe. Ancora droga killer a Roma insomma, la stessa che potrebbe aver ucciso anche il 43enne trovato cadavere a San Basilio ad inizio aprile. In tutto sono cinque i cadaveri rinvenuti nella Capitale in meno di un mese: e su molte di queste aleggia lo spettro della droga.