Morti ‘sospette’ a Roma: trovati tre cadaveri da inizio mese

E’ un bilancio davvero drammatico quello registrato ad aprile a Roma per ciò che riguarda il rinvenimento di persone senza vita. E in alcuni casi, sullo sfondo, c’è purtroppo l’ombra dell’abuso di sostanze stupefacenti. Uomini e donne legati a dipendenza dalle droghe che li avrebbe condotti alla morte. Come nel caso del 43enne trovato morto a San Basilio nella sua casa dove sono stati rinvenuti residui di droghe. Per gli altri invece dovrà essere l’autopsia a chiarire le cause della morte.

Le persone trovate morte a Roma ad aprile 2023

L’ultimo decesso in ordine di tempo risale a mercoledì sera quando il corpo senza vita di un 52enne è stato trovato a Tor Vergata in Via Carlo Carminati. La vittima non presentava segni sul corpo e l’intervento del medico legale ha dissipato ogni dubbio circa il fatto che si sia trattato di una morte naturale. Ma la Procura di Roma – sul posto sono intervenuti i Carabinieri – intende vederci chiaro. Le cause della morte dell’uomo dovranno essere accertate nel corso di un esame autoptico.

21enne trovato morto a Conca D’Oro a Roma

Purtroppo si è trattato del secondo uomo trovato morto in casa nel giro di poche ore uno dall’altro, perché sempre i carabinieri sono intervenuti nella notte tra martedì e mercoledì in via Conca d’Oro, dove un 21enne, Michele Bogdoll, è stato trovato cadavere, per cause che al momento restano sconosciute. Anche in questo caso sarà l’autopsia a dare risposte agli inquirenti sulle cause del decesso.

Uomo trovato morto a San Basilio il 13 aprile, sospetta overdose

Dopodiché c’è stato il ritrovamento, lo scorso 13 aprile, come riporta stamani il Messaggero, di un altro uomo, di 43 anni, sempre senza vita. Nella sua casa la Polizia ha rinvenuto tracce di droga e si cerca di capire se e in che misura ciò abbia inciso sull’accaduto. E ancora. Ad Anzio, ad inizio mese, sul litorale romano, il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un’auto parcheggiata nella zona di Corso Italia. Anche in questo caso, purtroppo, l’ipotesi è quella di un decesso legato al consumo di sostanze stupefacenti.

Mamma si sveglia e trova il figlio morto in culla: era nato pochi giorni fa (ilcorrieredellacitta.com)