Studenti investiti da un camion pirata: morto il 17enne, grave la sorella di 15 anni | Fermato l’autista

Il ragazzo è deceduto durante un’operazione chirurgica d’urgenza, mentre la sorella versa ancora in gravissime condizioni.

Il conducente del camion che li ha travolti è stato fermato poco dopo l’incidente, grazie al racconto di un testimone. Ai carabinieri ha riferito di non essersi accorto di nulla.

Morto il 17enne travolto da un camion

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 17 anni (e non 15, come riferito inizialmente) che questa mattina è stato travolto da un camion insieme alla sorella di 15 anni. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 7 , lungo via Frantoi Canai a Bussana al Mare, frazione di Sanremo. I due studenti erano appena scesi alla fermata dell’autobus e si stavano dirigendo a scuola a piedi, un istituto Alberghiero che si trova poco distante, quando sono stati travolti dal mezzo pesante. Il camionista li avrebbe schiacciati contro il muro.

Le condizioni dei due fratelli sono apparse subito gravissime. Il maggiore è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, ma non ce l’ha fatta. È morto in sala operatoria. La sorella è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Pietra Ligure, dove si trova tuttora ricoverata in gravissime condizioni.

Fermato il camionista

Il camionista che ha travolto i due ragazzi è stato fermato qualche ora dopo l’incidente dai carabinieri di Bussana al Mare. Ai militari ha riferito di non essersi accorto di quanto accaduto. L’uomo è stato trasferito in ospedale per l’alcol test e il drug test, mentre i carabinieri stanno cercando di capire se fosse al telefono quando ha provocato l’incidente. A questo scopo hanno posto sotto sequestro il cellulare dell’uomo, oltre al mezzo con cui sono stati travolti i due fratelli. Il camionista è stato identificato grazie al racconto di un testimone, che ha raccontato ai militari quanto visto sul luogo della tragedia. L’uomo rischia l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

La famiglia dei due ragazzi, di origine magrebina ma da anni in Italia, vive a Triora, provincia di Imperia. Il sindaco, Massimo Di Fazio, ha già annunciato il lutto cittadino. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha condiviso un messaggio di vicinanza per i familiari dei due adolescenti.