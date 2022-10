Suicidio guardia giurata al Circo Massimo, parla un collega: “Siamo vittime del burnout”

Non siamo poliziotti di serie B. Con queste parole una guardia giurata ha commentato il tragico episodio accaduto ieri al Circo Massimo intorno alle 13. Protagonista un vigilante di 57 anni che ha deciso di farla finita in strada di fronte allo sguardo irretito di decine di passanti. Una morte in diretta che ha sconvolto l’intera città, seguita nel pomeriggio, nel quartiere di Monte Mario, da un altro suicidio in strada, un episodio similare, seppure di diversa matrice.