Sulla Pontina a 20km/h con il trattore: viaggiava con il maxi carico (irregolare), scatta la multa

Sulla Pontina con un trattore. E’ questa la surreale scena che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Stradale che hanno fermato il mezzo pesante, lentissimo, che stava creando intralcio e non pochi pericoli alla circolazione. Il tutto in uno dei tratti maggiormente più trafficati, in corrispondenza di Aprilia.

Sono stati quindi gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Latina, nell’ambito dei controlli specifici effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia pontina, a fermare e a controllare un trattore agricolo con rimorchio che stava procedendo sulla SS148 “Pontina” all’altezza del comune pontino di Aprilia; che con la sua bassa velocità (appena 20 km/h) stava provocando disagi e pericoli alla circolazione già in quel tratto molto intensa.

Trattore fermato sulla Pontina: trasportava carico irregolare

Il complesso veicolare, formato dal trattore e dal rimorchio, è apparso subito in evidente sovraccarico che è poi stato quantificato in oltre 100 quintali. Non è chiaro quanta strada abbia percorso il mezzo pesante sulla Pontina sta di fatto che è stato intercettato dalla Polstrada. A seguito degli accertamenti i poliziotti hanno provveduto ad elevare diverse sanzioni in relazione alle violazioni contestate: in particolare il conducente è stato multato in relazione al sovraccarico in classe massima, alla mancanza al seguito della carta di circolazione del trattore e del rimorchio, per una profonda lacerazione di un pneumatico e per un uso diverso del mezzo da quello indicato nella carta di circolazione (industriale anziché agricolo). Il tutto per un totale di circa 860 euro oltre al successivo ritiro differito delle carte di circolazione, ed al fermo del trattore e del rimorchio (da 1 a 6 mesi, ndr). Le operazioni di controllo da parte della Polizia Stradale, si apprende, continueranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire la sicurezza degli utenti sulle strade.

Pontina chiusa a Pomezia tra il 21 e il 22 ottobre 2023: orari e tratti interessati (ilcorrieredellacitta.com)