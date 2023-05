SuperEnalotto a Roma: colpo da oltre 65mila euro a Laurentina

Roma è sempre più fortunata, e pare che la dea bendata abbia deciso, infatti, di ripassare nuovamente da queste parti per elargire i suoi splendidi doni ai cittadini. Di fatto, proprio nel corso dell’ultimo concorso del SuperEnalotto a Roma si è registrata una vincita di oltre i sessantamila euro: ad essere proprio precisi, per non dimenticare neanche gli spiccioli, il giocatore fortunato, questa volta, si è portato a casa un bottino di ben 65.080,02 euro. Certo un bel colpo, che cambierà non di poco la sua vita.

Roma, vincita al Superenalotto di oltre 65.000 euro

Insomma, un altro colpo sfortunato sparato da uno dei nostri concittadini nella Capitale, con una vincita davvero importante, che di certo avrà qualche risonanza sulla sua vita: si è portato a casa una cifra superiore ai 65.000 euro grazie all’ultima estrazione avvenuta nella prima serata di sabato scorso, 6 maggio 2023, del gioco Superenalotto. Il giocatore fortunato, dunque, ha centrato 1 punto 5 da ben 65.080,02 euro. Subito dopo, la giocata vincente è stata convalidata al punto vendita Sisal Bar Beer & Wine sito in via Filippo Tommaso Marinetti 217. Per il momento, per chiudere, nessun 6 vinto quindi Jackpot, la cui quota allora sale a 27,7 milioni di euro, messa in palio per il prossimo concorso fissato per domani, martedì 9 maggio 2023.

Il gioco del Superenalotto che fa sognare gli italiani

