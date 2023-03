Tamara Pisnoli ‘ultima cena’ prima della condanna: era a casa di Ilary Blasi con amici (FOTO)

È stata condannata a 7 anni e due mesi di reclusione per rapina e tentata estorsione Tamara Pisnoli, la 39enne ex moglie di Daniele De Rossi, che poco prima della condanna trascorreva una serata a casa di Ilary Blasi in compagnia di Teo Mammuccari che giocava a fare l’ipnotizzatore. Una serata tranquilla tra amici quella della ex di De Rossi per trascorrere del tempo in allegria e magari seguire anche il Festival di Sanremo 2023 con amici, perché si trattava proprio di uno dei giorni nei quali è andata in onda la kermesse musicale.

Una cena tra amici

Insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti, anche il figlio Cristian con la fidanzata Melissa; la sorella della conduttrice dell’Isola dei Famosi, Silvia con il marito, Teo Mammuccari, il cugino di Totti Angelo Marozzini e Tamara Pisnoli con il marito Stefano Mezzaroma.

La vicenda per la quale la Pisnoli è stata condannata

Una degli ospiti, Tamara appunto, non sapeva che da lì a pochi giorni sarebbe stata condannata per fatti che risalgono al 2013, quando la donna aveva preteso con la forza che l’imprenditore Antonello Ieffi le desse 150mila euro, seppure lei gliene aveva dati solo 84mila. L’imprenditore sarebbe stato preso a botte per essere ‘convinto’ a dare la somma di denaro all’ex di De Rossi. Un pestaggio che non ha persuaso Ieffi a corrispondere i soldi richiesti, ma che è costato alla Pisnoli e ai due uomini che avrebbero partecipato al pestaggio una condanna.

Poco prima della sentenza la protagonista della vicenda aveva dichiarato non solo che si trattava di una storia vecchia 10 anni, ma anche che era capitata a causa delle ‘cattive frequentazioni dell’epoca. La vita della Pisnoli è finita spesso sui rotocalchi rosa, prima per il matrimonio nel 2006 con Daniele De Rossi, a seguire per la sua storia con Fabrizio Corona, poi con Arnaud Mimram che sposa in seconde nozze e infine per il matrimonio con Stefano Mezzaroma, attuale marito.