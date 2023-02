Terremoto in Turchia, Roma vicina alla popolazione: ecco come aiutare

Il terremoto in Turchia è sicuramente una delle catastrofi naturali più critiche di questi ultimi tempi, che ha già fatto tantissime vittime. Un’ennesima scossa, tremenda, di magnitudo 6.3, si è registrata alle 18.04 ora italiana in Turchia nelle giornata di ieri. Il primo bollettino è di tre morti e 213 feriti. Secondo le indicazioni preliminari, il sisma ha avuto un ipocentro a una profondità di 10 km e si sarebbe verificato a circa 32 chilometri da Antiochia in Turchia.

Terremoto tra Turchia e Siria oggi: oltre 900 morti, ultime news

Terremoto in Turchia, Roma in aiuto alle popolazioni in difficoltà

Per tale ragione, e per sostenere un territorio letteralmente flagellato dal cataclisma la Protezione Civile, con il sostegno delle Organizzazioni di volontariato in convenzione con Roma Capitale, ha avviato una raccolta di beni e attrezzature finalizzate ad offrire un aiuto concreto alla popolazione della Turchia colpita dal terremoto. A rendersi necessarie in questo momento di emergenza sono in particolar modo le attrezzature da campo, come tende invernali, sacchi a pelo. Preziosi anche altri beni di prima necessità, ad esempio coperte, piumini, cuscini, e ancora, capi di abbigliamento, cibo per bambini o alimenti che non richiedono cottura. Non sarà accettato materiale di seconda mano o beni già usati. La consegna avverrà in tempi brevi all’Ambasciata Turca.

Gli hub di raccolta a sostegno della Turchia

La raccolta si svolge presso i seguenti hub: