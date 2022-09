Test di medicina 2022, le prove martedì 6 settembre: domande, posti disponibili e graduatorie

Il momento tanto atteso dagli aspiranti medici è arrivato: domani, martedì 6 settembre, saranno tantissimi quelli che si presenteranno in aula, in tutta Italia, per svolgere il test di ammissione alla facoltà di medicina. Con i quiz che prenderanno il via a partire dalle 13.

Come si svolgeranno le prove per il test d’ammissione a medicina

Il tempo a disposizione, per completare il test, sarà di 100 minuti. I candidati dovranno risolvere 60 quesiti, ma avranno a disposizione cinque opzioni: solo una, però, sarà la risposta corretta. Tra le materie d’esame, ci saranno cultura generale, logica, chimica, biologia, matematica, fisica, lettura. I posti disponibili quest’anno sono 720 in più rispetto al 2021: sono, cioè, 14.740, ma stando alle stime del Ministero dell’Università e della Ricerca sarebbero poco più di 65 mila i candidati, gli studenti che proveranno, dopo mesi di studio, ad accedere alla facoltà.

Quando escono i risultati

Dal prossimo 14 settembre, in versione anonima, sarà possibile consultare i punteggi sul sito www.universitaly.it. Le prove singole, invece, saranno visionabili dal 23 settembre, mentre per la graduatoria bisognerà aspettare fine mese e la data da cerchiare in rosso sul calendario è una: 29 settembre.

Nella graduatoria, gli aspiranti medici troveranno tre posizioni: posti assegnati, cioè quelli che al primo colpo sono riusciti ad accedere alla facoltà, i posti prenotati, cioè i candidati che sono entrati in una delle facoltà indicate tra le preferenze. E i posti in attesa, che fanno riferimento agli studenti che, pur non avendo ottenuto nessun posto disponibile nelle università prescelte, potrebbero con il punteggio essere ammessi. In caso, però, di scorrimento della graduatoria.

Quando ci saranno gli altri test d’ammissione a settembre 2022

Dopo il test di medicina per accedere anche a Odontoiatria e Protesi dentaria, l’8 settembre sarà la volta di Veterinaria, mentre il 13 di Medicina e Chirurgia in inglese. Il 15 settembre, infine, sarà la data da cerchiare in rosso per tutti gli studenti che vorrebbero frequentare i corsi di professioni sanitarie.