Topi vicino al Colosseo, dopo i video e le foto dei turisti scatta la derattizzazione

Si aggirano per la Capitale, sereni, sicuri. Abituati evidentemente a farlo indisturbati, così, come fossero animali domestici. Parliamo dei ratti che ogni giorni si aggirano per Roma; i residenti sono abituati e così ci pensano i turisti ad indignarsi. Anche perché fa più scalpore, si sa, notarli presso i monumenti storici della Città Eterna. Nei giorni scorsi diversi stranieri hanno immortalato gli animali nei pressi dell’Anfiteatro Flavio. Grossi come cagnolini casalinghi, questo pare essere diventato il loro habitat naturale.

Secondo le stime a Roma ci sono sette milioni di topi

Il calcolo è facile; per ogni abitante di Roma ci sono due topi e mezzo. Sette milioni di roditori infestano la Capitale, e nei giorni scorsi hanno fatto il giro del mondo i video dei turisti ai piedi del Colosseo. Dopo i filmati dei turisti e dei residenti, che sono circolati parecchio in rete, pare che il Campidoglio abbia disposto un potenziamento della derattizzazione in questo quadrante di città. Viene da chiedersi cosa succederà agli altri quadranti, trascurati in ordine a questa criticità, probabilmente solo perché meno noti al mondo. Ma ad ogni modo da domani l’amministrazione capitolina dovrebbe iniziare le attività di disinfestazione straordinaria presso Colle Oppio, la Domus Aurea e, appunto, il Colosseo.

Le critiche si sprecano; arrivano da tutti i fronti

I video dei ratti, con le voci comprensibilmente esterrefatte in sottofondo, hanno generato nuove critiche rispetto alla gestione del decoro del Parco Archeologico del Colosseo. Lega su tutte le furie con il senatore Claudio Durigon e il consigliere comunale Davide Bordoni a tuonare in coro: “Serve pulizia della città. Roma è ridotta a una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere“. Sempre il Carroccio, con la deputata Simonetta Matone, ha attaccato direttamente Roberto Gualtieri: “Difficile ricordare una situazione peggiore di quella attuale. Gualtieri prenda atto del flop totale. Roma non merita questo lassismo“.