Tragedia a Legoland, incidente sulle montagne russe: 34 persone ferite

Attimi di paura a Gunzburg, in Germania — tra Stoccarda e Monaco di Baviera — a seguito di un grave incidente avvenuto sulle montagne russe del parco divertimenti Legoland. Il bilancio del sinistro è di almeno 34 persone rimaste ferite, due delle quali sarebbero in gravi condizioni.

Scontro fra trenini a Legoland: i fatti

Il terribile incidente è stato causato dallo scontro tra trenini dell’attrazione Fire Dragon. Come riportato da Bild, in quel drammatico frangente, un treno avrebbe frenato bruscamente e l’altro lo avrebbe colpito. Momenti concitati per i passeggeri e, come anticipato, a seguito dell’accaduto ben 34 persone sarebbero rimaste ferite, due delle qual in serie condizioni.

Donna muore cadendo da un ottovolante

Purtroppo quanto successo non è un caso isolato. Solo sabato scorso infatti e purtroppo, una donna era morta cadendo da un ottovolante nel parco divertimenti di Klotten an der Mosel, in Renania Palatinato.

