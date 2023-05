Tragedia nei boschi di Rieti: turista tedesca si perde e muore di freddo

Rieti. L’avevano ritrovata dopo 24 ore di ricerche. Viva, ma gravemente provata dal punto di vista fisico, debilitata. Il freddo, il vento e il resto hanno messo a dura prova la sua resistenza. E poi, certo, anche l’età. Ora, purtroppo, la donna, una turista tedesca di 85 anni, che era scomparsa tra i boschi di Poggio Bustone, nel pomeriggio di domenica scorsa, è deceduta.

Turista tedesca si perde nei boschi di Rieti

Annelise Gundermann, così si chiamava la turista di origini tedesche. La sua età, 85 anni, non le aveva impedito di affrontare l’ennesimo viaggio e l’ennesima avventura, in Italia. Nel pomeriggio di domenica scorsa, infatti, aveva preso parte ad una passeggiata proprio nei boschi intorno a Leonessa. Stando alla ricostruzione della drammatica vicenda, la donna si era allontanata dal suo gruppo di pellegrini tedeschi durante la traversata, perché ad un certo punto aveva detto agli altri membri del gruppo che erano con lei, che preferiva tornare indietro.

Le ricerche disperate e il decesso

Ma da quel momento, si erano completamente perse le sue tracce. Le ricerche erano scattate immediatamente. E sono andate avanti con mezzi di terra e anche aerei, elicotteri, per tutta la notte e il giorno successivo, finché non è stata ritrovata. Purtroppo, però, le sue condizioni sono apparse sin da subito molto critiche e precarie. Dopo il ritrovamento e le prime manovre, la donna era stata portata direttamente al de Lellis. Dopo poco tempo, però, è deceduta. I medici del pronto soccorso, al suo arrivo, hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma non c’è stato nulla da fare.