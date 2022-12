Maltempo Rieti, allagamenti e frane: il fango travolge un’auto in transito sulla Salto-Cicolan (FOTO)

Ancora disagi causati dal maltempo nel Lazio. In particolare nella notte appena trascorsa una frana si è verificata lungo la strada regionale 578 Salto-Cicolana, importante collegamento interregionale tra Lazio ed Abruzzo, che dalla Piana di Rieti attraversa la valle del Salto e il Cicolano fino alla Marsica. Qui una frana ha invaso la sede stradale travolgendo anche un’auto che si trovava in transito proprio in quel momento.

La frana a Rieti

Sul posto, esattamente all’altezza del chilometro 2+400, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti. La massa franosa come detto ha letteralmente invaso la sede stradale travolgendo un autoveicolo in transito. Lo smottamento di volumi di fango, inerti e corpi vegetativi si è generato a partire da un’area naturale di impluvio – spiegano i Vigili del Fuoco – lungo un declivio collinare sovrastante il tratto stradale interessato. Il movimento franoso, di notevole entità, ha bloccato il traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia.

Strada chiusa

I vigili del fuoco, dopo aver estratto e messo in sicurezza il veicolo rimasto cinto dal fango, fortunatamente senza alcuna conseguenza per il conducente, hanno poi provveduto allo sgombero dell’area. In ausilio, sul posto, anche un mezzo d’opera per il movimento terra che ha permesso la riapertura della strada al traffico veicolare dopo un sopralluogo per la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza in riferimento alla lesività della disgregazione idrogeologica del versante.

Maltempo a Rieti

L’episodio sopra riportato non è stato l’unico in termini di disagi nella zona della Provincia di Rieti. Le abbondanti precipitazioni infatti hanno causato anche altre frane con allagamenti, danni da acqua in scantinati, locali seminterrati e arterie viarie nonché ostruzione di canali e corsi d’acqua e coltivazioni sommerse che hanno impegnato, per l’intera nottata, anche le squadre dei distaccamenti di Poggio Mirteto e Posta.

