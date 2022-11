Triathlon a Torvaianica, Massimiliano Rosolino tra i partecipanti alla gara del 13 novembre

Ci sarà anche Massimiliano Rosolino tra gli atleti che si sfideranno nella prima edizione di “Pomezia Tri 2022”, la gara di Triathlon che si svolgerà domenica 13 novembre a Torvaianica. La gara vedrà concorrere ben 150 sportivi. L’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino ha voluto partecipare a questo impegnativo appuntamento, nel quale si andrà a confrontare con triathlonisti di livello nazionale.

Campione olimpionico a Sydeney, è stato 14 volte campione europeo. Rosolino non ha mai abbandonato, anche per diletto, la passione per il nuoto. Che non sarà l’unica disciplina che svolgerà, visto che ci saranno da percorrere 750 metri a nuoto, 20 km in bici, e 5 km a corsa.

Triathlon a Torvanica, la gara

Una gara, quindi, che propone molte spunti interessanti per la quale parteciparne vale la pena. Oltre a Rosolino, ospite d’eccezione, arriveranno atleti di spessore da ogni parte d’Italia. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Sportiva Guida Sicura, che conserva la sua mission, quella di sensibilizzare sia la sicurezza in strada che quella fisica con l’ANIAD, l’associazione italiana nazionale atleti diabetici. Una gara sarà riservata anche a giovani, giovanissimi e bambini dai 6 ai 18 ani all’interno del centro Fantasyland.