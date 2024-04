Trovata morta la piccola Danka, la bambina di due anni scomparsa in Serbia: arrestate due persone

La polizia ha arrestato due persone, che hanno confessato l’omicidio della piccola scomparsa il 26 marzo scorso.

Gli assassini stanno conducendo gli agenti sul luogo in cui hanno occultato il corpo della bambina. Il delitto sarebbe avvenuto pochi minuti dopo la scomparsa.

La piccola Danka è stata uccisa

Si è conclusa nel più drammatico dei modi la vicenda della piccola Danka Ilic, la bambina di due anni scomparsa il 26 febbraio scorso mentre era insieme alla mamma nella città di Bor. La piccola è stata uccisa. Per l’omicidio sono state fermate due persone. Gli assassini stanno conducendo gli agenti sul luogo in cui hanno occultato il corpo della bambina.

Sembra che il delitto si sia consumato pochi minuti dopo la scomparsa. Questa mattina sono state ritrovate delle tracce di sangue su un’auto, presumibilmente appartenenti alla bambina. Per le sue ricerche era stato attivato anche l’Interpol. Un avvistamento, che si è poi accertato non essere veritiero, era stato segnalato da Vienna, dove un cittadino aveva ripreso in un video una bambina somigliante alla piccola Danka.

Del caso della bambina si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?, che ha condiviso foto e immagini della piccola, per aiutare nelle ricerche. Il giorno della scomparsa, la bambina era con la madre a fare una passeggiata. Mentre la donna dava da bere all’altra figlia piccola, Danka è sparita nel nulla. Le ricerche sono scattate immediatamente, ma hanno portato a un nulla di fatto, fino al drammatico epilogo di questa mattina.