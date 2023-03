Tulipark riapre a Roma: ecco quando, prezzi biglietti

Riapre a breve Tulipark, il grande parco di tulipani di Roma, il più grande d’Italia. L’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato per fine marzo, con grandi novità per il grande pubblico che si accinge a tornare a far visita al fantastico campo di tulipani in stile olandese che a breve tornerà a riaprire i battenti nella Capitale.

Cosa offre Tulipark

Nella meravigliosa coltivazione di tulipani, sarà possibile vedere oltre 115 varietà colorate con metodo You-Pick – tu cogli – come un self service dei fiori. L’appuntamento per tutti i curiosi e gli appassionati è fissato per la prossima primavera, ormai alle porte.

Non resta che programmare la visita in via dei Giordani nel quartiere Prenestino, quando con l’arrivo della bella stagione sarà possibile assistere alla fioritura dei fiori. E non solo, perché ogni visitatore potrà, grazie alla filosofia u-Pick, raccogliere i tulipani scegliendo tra un centinaio di varietà diverse. E se i tulipani verranno incartati dai visitatori, i bulbi andranno in beneficienza.

Indetto un concorso che darà diritto a un ingresso gratuito

I visitatori dovranno, però osservare, regole ferree una volta all’interno del Tulipark: non bisogna calpestare i fiori, abbandonare tulipani raccolti. E anche i cani possono entrare a visitare il parco, seppure con guinzaglio e museruola in caso di esemplari di grossa taglia, seppure sempre nel rispetto di regole igieniche e di buona convivenza secondo le quali i padroni devono raccogliere le eventuali deiezioni.

Chiunque stia progettando di fare visita al Tulipark, può prendere parte al concorso per vincere un ingresso gratuito, attraverso le storie del profilo Instagram del parco, basterà compilare il template del concorso, rispondendo alle domande e condividerlo nelle proprie storie Instagram taggando tullipark. Tutto questo in attesa dell’estrazione del vincitore che avverrà il giorno del 19 marzo. L’estratto avrà diritto a una visita gratuita all’interno del più grande parco di tulipani italiano.