Tutti pazzi per Fast&Furious 10: ecco i video e le foto delle riprese a Roma e Genzano

Tra le strade di Genzano sembra stia succedendo l’impossibile. “Macchine a fuoco”, “moto velocissime” e attori famosissimi. Ma non sono allucinazioni: sono finalmente iniziate le riprese di Fast&Furios 10 a piazza Frasconi. In questi giorni le vie sono state protagoniste di tantissimi ciak che vedremo nel 2023.

Fast&Furios 10 a Genzano

Come inizio riprese hanno scelto Roma. Nei giorni scorsi infatti alcune delle strade principali, tra cui piazza di Spagna, erano state chiuse proprio per le riprese del film. Si sono spostati poi a Genzano. E anche qui alcune strade sono state interdette.

Le vie chiuse per Fast&Furios a Genzano

Queste le modalità con cui la produzione ha lavorato nei giorni scorsi e fino a ieri, 17 maggio ultimo giorno previsto per i ciak.

I foto e i video a Roma e Genzano

Ovviamente sono tantissime le persone che in questi giorni stanno filmando ciò che succede sotto le loro case. Tra l’emozione e l’euforia, alcuni membri della produzione del film hanno dovuto coprire qualche aerea con dei teloni neri per non far riprendere tutte le scene.