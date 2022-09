Uccide i figli di 7 e 10 anni e nasconde i corpi nelle valigie: arrestata

Avrebbe ucciso i suoi figli, di 7 e 10 anni, poi avrebbe nascosto i corpicini in un due trolley. In due valigie che erano state acquistate il mese scorso da una famiglia, ignara di tutto, in un magazzino di Auckland. Poi dalla Nuova Zelanda si sarebbe trasferita in Corea del Sud, dove è stata rintracciata e arrestata. Una vicenda terribile che ha scosso il Paese: circa 20 giorni fa, infatti, la Polizia aveva identificato i resti dei bambini, quei corpicini che erano stati trovati ad agosto in delle valigie.

La scoperta terribile

A fare la drammatica scoperta una famiglia che stava rovistando in due grosse valigie, che erano state acquistate – insieme ad altri oggetti – in un deposito della città. Oggetti che erano stati messi all’asta. Ed è proprio lì, all’interno di quei trolley, che sono stati trovati i due bimbi, forse uccisi molto tempo prima della scoperta.

L’arresto della mamma

Dopo settimane di indagini, la mamma dei bimbi è stata arrestata in Corea del Sud, lei che è neozelandese e ha origini coreane. Lei che, probabilmente, dopo l’omicidio era fuggita in Corea, convinta di non essere rintracciata. La 42enne, come ha spiegato la polizia di Seul, è accusata di aver ucciso i suoi figli, all’epoca di 7 e 10 anni, nel 2018, nell’area di Auckland.

La donna è stata rintracciata questa mattina in un appartamento e ai giornalisti, mentre veniva portata via dalla polizia, ha ripetuto più volte: ‘Non sono stata io, non l’ho fatto io’, come ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap.

Le indagini

La Nuova Zelanda ora ha chiesto l’estradizione dalla Corea del Sud. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, la famiglia, originaria della Corea, viveva ad Auckland e il padre dei bimbi era morto prima dell’omicidio. Dell’omicidio di quei due bimbi che nel 2018 sarebbero stati uccisi dalla mamma, la donna che più di tutti avrebbe dovuto amarli e proteggerli.