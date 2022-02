Ucciso e dato alle fiamme in un campo alle Porte di Roma: fermati 4 ragazzi

Anguillara Sabazia. Un omicidio terribile, una resa dei conti o forse una vendetta cruenta e ben congegnata. Il corpo della vittima era stato rinvenuto qualche settimana fa da un passante. Era precisamente il 22 gennaio scorso, quando questi aveva visto una sagoma umana a terra nel campo. L’avvistamento era avvenuto su via Braccianense Claudia all’altezza del chilometro 17.200.

La terribile scoperta alle porte di Roma

L’uomo aveva chiamato immediatamente i soccorsi e sul posto erano poi intervenuti rapidamente i Carabinieri della Compagnia di Bracciano e del Nucleo investigativo di Ostia. I militari, in quella occasione, constatarono i resti umani semi carbonizzati di un uomo che già di primo acchito sembrava essere di provenienza africana. Tuttavia, il corpo dell’uomo era assolutamente irriconoscibile: totalmente carbonizzato e abbandonato in una campo incolto della zona. Sarebbero quattro giovani ragazzi di origine egiziana ad essere in stato di fermo, ora, poiché risulterebbero essere i maggior indiziati del cruento omicidio.