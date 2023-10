Una faccia ‘mostruosa’ su Giove: così la Nasa celebra Halloween [FOTO]

Anche Giove festeggia Halloween indossando una ‘maschera’ spaventosa: sulla sua superficie è infatti apparso un volto umano mostruoso, disegnato da nubi vorticose proprio lungo la linea che separa la zona del pianeta illuminata dal Sole da quella in ombra. L’immagine, ripresa dalla sonda Juno della Nasa e rielaborata da un appassionato astrofilo, è stata pubblicata dall’agenzia spaziale americana proprio per celebrare la notte più paurosa dell’anno. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

“Le nuvole vorticose di Giove sembrano formare un volto umano accigliato: metà dell’immagine è nell’oscurità sul lato notturno del pianeta, quasi come se il volto stesse sbirciando da dietro una porta”, ha scritto la Nasa sui social. L’immagine è stata ripresa grazie alla JunoCam lo scorso 7 settembre da un’altezza di circa 7.700 chilometri, mentre la sonda stava effettuando il suo 54esimo sorvolo ravvicinato.

