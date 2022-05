Una raccolta fondi per “Dorean Dote”, il centro diurno per giovani con disagi socio-familiari: l’iniziativa e l’appello del Cardinal Lojudice ai tifosi Laziali

“Non servono azioni eclatanti, ma una carità piccola e silenziosa”. Queste le parole del Cardinal Lojudice, che nella testata Lalaziosiamonoi.it, ha fatto un appello rivolto ai tifosi biancocelesti per aiutare tutti i bambini e ragazzi che vivono disagi socio-familiari. L’ideatore e presidente del progetto “Dorean Dote” ha esortato “A fare il tifo per chi è in difficoltà e soprattutto i più piccoli fragili ed emarginati. Per parlare in termini sportivi la nostra bandiera è il Vangelo”.

Cos’è Dorean Dote

Si trova in via Acquedotto Felice 35. Nato nel 2015, è un centro che da sempre ha l’intento di fornire l’assistenza necessaria a bambini e ragazzi in stato di disagio socio-familiare e a rischio marginalità sociale, con difficoltà scolastiche, comportamentali e cognitive.

La raccolta fondi

“Voi amate lo sport. Stringersi e ritrovarsi a sperare insieme. Fare il tifo per una squadra. In un certo senso soffrire e gioire per successi e insuccessi. Rappresenta ciò che di più sano l’animo umano possa sprigionare. È quel sentimento puro, leale e corretto e condiviso che conduce a scrivere pagine di storia insieme. Possiamo, insieme, riscrivere la loro storia con un semplice gesto. Non servono azioni eclatanti, ma una carità piccola e silenziosa”.

Come donare

Ecco il link GoFundMe