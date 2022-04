Va in giro in auto con machete tirapugni e manganello: denunciato

Particolarmente intensa l’attività di controllo dei Carabinieri di Ostia durante il lungo fine settimana a ridosso dell’anniversario della Liberazione d’Italia. I militari del Comando locale hanno infatti messo a punto un servizio straordinario di controllo, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di degrado o di illegalità.

Leggi anche: Roma, lotta all’abusivismo: sanzionati ambulanti per 22mila euro

Nell’auto un vero ‘arsenale da guerra’: denunciato romano

I provvedimenti dell’ A.G. sono scattati nei confronti di un romano controllato dai Carabinieri della Stazione di Fregene mentre era alla guida di un’autovettura. Al suo interno sono stati rinvenuti un tirapugni in ferro, un machete di 55 cm e un manganello in ferro di 47 cm, tutto sequestrato. Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Un altro romano, con precedenti reati contro il patrimonio, è stato invece denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli dopo essere stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un cacciavite e una tenaglia.

Ancora, due uomini — uno di Fiumicino e l’altro di Roma — dopo un breve inseguimento ingaggiato con le “gazzelle” dei Carabinieri e conclusosi a Ostia, sono stati sorpresi a bordo di un’auto oggetto di furto e uno dei due in possesso di un grimaldello. Per entrambi l’accusa è di ricettazione. L’auto è stata sequestrata e affidata in custodia ad un deposito giudiziale in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

Il bilancio dei controlli

Il bilancio è di 4 persone denunciate a piede libero mentre altre 4 sono state segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di droghe. Quest’ultime, sono state sorprese in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti – complessivamente 1,40 g di cocaina e 3,70 g di hashish – dichiarate per uso personale.