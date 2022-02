Valerio Brandimarte: giovedì il funerale del 25enne morto sulla Nettunense

Ariccia e tutti i Castelli Romani salutano per l’ultima volta Valerio Brandimarte, il 25enne morto in un tragico incidente lo scorso 5 febbraio in via Nettunese, ad Albano Laziale, all’una e quaranta di notte. I suoi funerali verrano celebrati giovedì 24 febbraio 2022, alle 11, nella chiesa del Nome Santissimo della Beata Vergine Maria di Fontana di Papa, la località di Ariccia dove risiedeva con la sua famiglia.

Leggi anche: Mortale sulla Nettunense: la famiglia di Valerio Brandimarte cerca testimoni

Valerio Brandimarte: i funerali giovedì 24 febbraio

Una cerimonia che sarà partecipatissima, il giovane era conosciuto e ben voluto da tutti nella sua città e il suo tragico destino ha scosso tutta quanta la comunità: nato a Velletri, Valerio a Fontana di Papa ci viveva da sempre e, dopo le scuole professionali e altre esperienze di lavoro, da più di un anno aveva trovato impiego come operaioproprio nello stabilimento di Ariccia della Daikin, grossa multinazionale che produce condizionatori.

Leggi anche: Tragico incidente sulla Nettunense: morto un 25enne

Valerio, gli amici e i motori

Grande appassionato di macchine e di motori, il venticinquenne, che all’apparenza poteva sembrare taciturno e riservato, in realtà era una persona di compagnia e aveva tantissimi amici, che vorranno dargli l’ultimo saluto e stringersi attorno ai suoi cari, distrutti da un dolore senza fine: i genitori Anna e Marco, la sorella Sara e la fidanzata, che si trovava in auto con lui e che per fortuna, almeno lei, se l’è cavata: è già stata dimessa dall’ospedale. Com’è tristemente noto, per cause che dovranno essere accertate dall’inchiesta della Procura di Velletri, la Volkswagen Golf Gti del giovane e una Mercedes Classe A che sopraggiungeva nella direzione opposta si sono scontrate frontalmente: per essere assistiti i familiari si sono rivolti a Studio3A. Dopo il rito funebre Valerio Brandimarte riposerà nel cimitero di Ariccia.