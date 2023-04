Via Crucis nel X Municipio oggi 7 aprile 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità a Ostia

Questa sera ci sarà la Via Crucis sulle strade del X Municipio di Roma Capitale, con diverse strade di Ostia che verranno chiuse per permettere le celebrazioni cattoliche all’interno del quartiere. Infatti, una disciplina speciale regolerà il traffico davanti varie chiese situate nella zona del territorio lidense. Stando alle comunicazioni delle varie parrocchie presenti sul territorio del X Municipio, saranno numerosi i quartieri che cambieranno momentaneamente la viabilità in questo quadrante romano.

Il cambio della viabilità per la Via Crucis nel X Municipio

La mappatura delle aree in cui si svolgerà questa celebrazione in strada, sarà quella dei quartieri di Ostia, Ostia Antica, Acilia, Villaggio San Francesco e l’Infernetto. Dove passerà la celebrazione, infatti, verrà momentaneamente chiuso il traffico su quelle strade. La prima Via Crucis partirà alle ore 16 e interesserà il quadrante della Nuova Ostia, con una celebrazione che partirà dalla parrocchia di San Vincenzo De Paolo (su via Baffigo) e terminerà a piazza Gasparri.

Alle ore 19, partirà una Via Crucis che interesserà il quartiere di Stella Polare e Lido Nord. Si partirà infatti dalla Parrocchia di San Nicola di Bari, per arrivare alla chiesa di Santa Maria Stella Maris su via dei Promontori. Per la celebrazioni, e fino alla fine della manifestazione religiosa, saranno chiuse le strade di via Gian Carlo Passeroni 1, Via delle Fiamme Gialle, Piazza Tolosetto Farinata degli Uberti – Viale Giuseppe Genoese Zerbi e Viale dei Promontori 113, fino ad arrivare alla chiesa Stella Maris.

Via Crucis a Ostia Antica

La Via Crucis nel quartiere di Ostia Antica verrà organizzata dalla storica Basilica di Sant’Aurea, con la celebrazione che interesserà tutte le strade limitrofi al borghetto del Castello Giulio II. La cerimonia partirà alle 21, con queste strade che verranno chiuse al traffico: Viale dei Romagnoli, Via delle Saline, Via San Massimo, Via Arturo Evans, Via Antonio Munoz, Via Fabio Gori, Via Curzio Inghirami, Largo Giuseppe Raganato, Via Giulio Belvederi, Via Antonio Munoz, Via Fabio Gori, Via delle Saline, Via Marco Fantucci, Via Giuseppe Allegranza, Via Stefano Antonio Morcelli, Via del Castello,Viale dei Romagnoli, Piazza Rocca.