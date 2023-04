Stazioni e testo Via Crucis al Colosseo: stasera il rito del venerdì santo con Papa Francesco

Stasera ci sarà la Via Crucis al Colosseo per celebrare il Venerdì Santo. Un appuntamento fisso che precede il Sabato Santo e la Pasqua di Resurrezione al quale prenderà parte anche Papa Francesco. Prima di dare vita al corteo il Pontefice, alle 17, presiederà la Passione del Gesù nella Basilica di San Pietro.

Sono 14 le tappe previste: dal Colosseo al Tempio di Venere

La via Crucis prenderà, invece, il via dopo le 21 dal Colosseo, per terminare al Tempio di Venere sul Palatino, sono previste 14 stazioni canoniche che vogliono ripercorrere la Passione di Gesù verso la crocefissione. I fedeli non potranno prendere parte all’evento, possono seguirlo dall’esterno, in tv oppure in streaming sul canale del Vaticano.

Quali sono le 14 stazioni canoniche

Le stazioni, in cui ci sarà una sosta per leggere dei passi del Vangelo, sono: Le stazioni sono: Gesù è condannato a morte, Gesù è caricato della croce, Gesù cade per la prima volta, Gesù incontra sua madre, Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene, Santa Veronica asciuga il volto di Gesù, Gesù cade per la seconda volta, Gesù consola le donne di Gerusalemme, Gesù cade per la terza volta, Gesù è spogliato delle vesti, Gesù è inchiodato sulla croce, Gesù muore in croce, Gesù è deposto dalla croce e Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro.

La lettura del Vangelo: della cattura alla crocefissione di Gesù

Chiunque sia interessato a seguire lo svolgimento della liturgia può scaricare il libretto in pdf. Il Pontefice darà il via alla celebrazione con una preghiera che verrà seguita da due letture, un salmo responsoriale, il Vangelo con la lettura della cattura e la crocefissione di Gesù, fino alla deposizione nel sepolcro. A seguire verrà recitata la preghiera universale, che conclude la prima parte della celebrazione, mentre nella seconda parte è prevista l’adorazione della Santa Croce e nella parte conclusiva, la terza, invece, c’è la Comunione e la benedizione.