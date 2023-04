Via Crucis 2023 di Papa Francesco in diretta tv, quanto dura e a che ora finisce

Anche quest’anno la Via Crucis si terrà al Colosseo e Papa Francesco sarà presente personalmente. Come da tradizione, si terrà il venerdì di pasqua e vedrà il coinvolgimento di fedeli provenienti da tutto il mondo. Per chi non potrà partecipare fisicamente, nessun problema! L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva così potrà essere seguito da tutti: ecco dove vederla e a che ora.

Papa Francesco e la Via Crucis 2023 in diretta tv

Papa Francesco è un po’ indebolito dal malore che l’ha visto ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per quattro giorni, ma ha deciso di partecipare comunque in presenza alla Via Crucis, data l’importanza dell’evento. Sono previste migliaia di persone e tutte le strade interessate della Capitale verranno chiuse alla circolazione a partire dalle ore 13. La Via Crucis avrà inizio alle ore 21:15 e partirà dal Colosseo.

A che ora inizia e dove seguirla

Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta tv, in modo tale che fedeli d’Italia (e non solo) potranno seguire l’evento anche da casa propria: andrà in onda Live su Rai 1. Il servizio inizierà un po’ prima dell’effettivo avvio della processione, per mostrare i preparativi e l’afflusso delle persone, per cui la diretta inizierà alle 21. Il canale Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando, al 501 per la visione in HD, e al 101 per Sky tv. Non solo, è possibile seguire la diretta anche sul canale 208 del digitale terreste su TV200o e anche in streaming (gratuitamente) su Raiplay.

Quanto dura e a che ora finisce la Via Crucis?

La processione della Via Crucis è un evento molto importante per tutti i fedeli, per cui è previsto un grande afflusso nella Capitale. L’evento durerà circa un’ora e venti minuti e termina al Tempio di Venere sul Palatino. I fedeli percorreranno 14 tappe per ricordare il calvario di Gesù fino al monte Golgota, dove venne crocifisso. Ad ogni fermata verranno letti dei passi del vangelo e durante tutto il percorso ci saranno diverse preghiere. La diretta streaming terminerà alla fine della processione alle ore 22:30.

Poi su Rai 1, alle 22.30, sarà possibile seguire il documentario ‘In viaggio’: protagonista Papa Francesco, che ripercorrerà i nove anni del suo Pontificato e i suoi 33 viaggi pastorali.