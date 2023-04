Papa Francesco al carcere minorile di Casal del Marmo oggi 6 aprile: strade chiuse e come cambia la viabilità

Papa Francesco oggi, 6 aprile, farà visita a tutti i giovani detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. In questa settimana Santa sono previsti molti eventi nella Capitale, che prevedono modifiche alla viabilità ordinaria. Ci saranno strade chiuse e divieti di sosta in tutte le aree interessate. Ecco cosa cambierà oggi, in questo giovedì santo, e dove non è possibile andare con la macchina.

Papa Francesco in visita al carcere minorile di Casal del Marmo per il giovedì santo

Papa Francesco oggi, giovedì santo, andrà in visita di tutti i giovani che si trovano detenuti all’interno dell’Istituto penitenziario minorile in zona Casal del Marmo. Più precisamente, si trova in via Barellai e arriverà intorno alle 15:30 del pomeriggio. Sono previste deviazioni del traffico e modifiche alla circolazione. Infatti, ci saranno divieti di sosta su via Barellai, via Trionfale e l’ingresso dell’istituto, al civico 140, sarà inaccessibile. Potrebbero esserci anche delle chiusure al traffico temporanee nella zona circostante. Tutte le aree di parcheggio a ridosso del carcere saranno chiuse al transito per maggior sicurezza.

La lavanda dei piedi ai detenuti

Questa Settimana Santa è un momento molto speciale per tutti i cristiani e Papa Francesco, nonostante il malore e i quattro giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ha deciso di essere presente personalmente a tutti gli eventi. Un po’ di debolezza fisica c’è, ma ha dichiarato di essere animato dalla forza di Dio. Oggi, giovedì Santo, è il giorno dedicato alla lavanda dei piedi, secondo il Vangelo. Quest’anno, il Papa ha deciso di compiere questo gesto lavando i piedi dei detenuti delle carceri, ha scelto un istituto minorile in segno di benevolenza e carità. Venerdì Santo, invece, si terrà la tradizionale Via Crucis che si terrà in pieno centro città e avrà come sfondo il Colosseo.

Quali sono le strade chiude e come cambia la viabilità per la via Crucis al Colosseo

Durante la settimana Santa, la viabilità romana subisce molti cambiamenti e restrizioni: domani, 7 aprile, la circolazione verrà chiusa in tutta la zona centrale a partire dalle ore 13. Tutti i mezzi che si troveranno nei settori interessanti verranno rimossi, ecco tutte le aree interessate. Piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali (da largo Corrado Ricci a via Labicana), via Celio Vibenna, via di San Gregorio, largo Gaetana Lagnesi, via Nicola Salvi (da via Terme di Tito a largo Gaetana Agnesi), via degli Annibaldi (da via Frangipane a largo Gaetana Agnesi), via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), largo Assen Peikov, via del Fagutale (da largo Assen Pezkov a largo Gaetana Agnesi), area archeologica del Foro Palatino, area archeologica dei Fori Imperiali. Non solo: tutti i varchi di accesso dovranno essere sgomberi.