Testaccio, la fermano fuori da un locale e la spingono in macchina per violentarla: a salvarla l’amica

Era una serata come tante altre. Le due ragazze, due turiste spagnole, avevano deciso di prepararsi per uscire e vivere un po’ la movida romana. Sono arrivate in uno dei locali di Monte Testaccio, l’Alibi. Sembrava che tutto fosse okay, fin quando una delle due non si è allontanata. All’improvviso, due ragazzi l’hanno fermata e, con violenza, hanno cercato di trascinarla in macchina.

La vicenda

Era Sabato sera, 3 Giugno, avevano deciso di andare in vacanza in una delle città più belle d’Italia, Roma. Giorni entusiasti e felici. Così come quella sera. L’obiettivo delle due ragazze spagnole era solo uno: divertirsi. Ma così non è stato.

Nel mezzo della serata, verso le 3, l’amica della vittima, si è accorta di essere rimasta sola al tavolo per troppo tempo. Allarmata, ha iniziato a cercare la compagna per tutto il locale, non trovandola. Poi è uscita fuori e lì, ha visto una scena che non avrebbe mai voluto vedere. “L’amica presa con forza da due ragazzi che le dicevano di salire in macchina. Lei urlava, cercava di opporsi”. Secondi di panico in cui la lucidità dell’amica l’ha salvata.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti sono arrivati immediatamente sul posto. Hanno ricostruito la vicenda ripotando le informazioni di quanto avvenuto. La giovane era finita nel mirino dei due ragazzi. La ragazza era però “completamente ubriaca” e il racconto non era del tutto chiaro. Nonostante però non fosse lucida e anche sotto choc ha confermato le dichiarazioni dell’amica. Sul posto con la Polizia anche gli aggressori, identificati e ascoltati. Al momento però, nessuna delle due turiste ha sporto denuncia.