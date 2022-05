Roma, immobilizzano e aggrediscono un anziano di 88 anni per rapinarlo: in quel momento passa una pattuglia di Carabinieri, arrestati

Come ogni giorno l’anziano, 88 anni, stava passeggiando tranquillamente per via Canton, quartiere Torrino. Questa volta però la sua routine è stata rovinata all’improvviso. Due, un uomo di 36 anni e una donna di 38, entrambi cittadini romeni, senza fissa dimora e con precedenti, l’hanno bloccato alle spalle per rapinarlo. La vittima, immobile e spaventata, non poteva sicuramente difendersi. L’obiettivo era il suo portafoglio. Volevano portargli via tutto ciò che avesse. I due rapinatori però non avrebbero mai potuto immaginare che, proprio in quel momento, sarebbe passata una pattuglia di Carabinieri.

Le dinamiche della rapina

Avevano organizzato tutto. Probabilmente sapevano le abitudini della vittima. Erano in due. Lei aveva il compito di aggredire l’anziano, lui di aspettarla in macchina. Così è stato. La rapina era quasi conclusa. Nessuno aveva visto niente. Nessuno, tranne la pattuglia di Carabinieri, che in quel momento, casualmente, stava passando.

L’arrivo dei Carabinieri

Gli agenti hanno notato la scena e, immediatamente, si sono diretti verso i rapinatori e l’anziano. In quel momento la donna ha cercato di salire in auto dal suo complice per fuggire. Ma non sono stati troppo tempestivi. I militari sono riusciti a bloccarli e entrambi sono gravemente indiziati di tentata rapina.

Le condizioni della vittima

Subito dopo, i Carabinieri hanno soccorso la vittima. Fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche nell’aggressione e non ha richiesto l’intervento personale medico. Fatto sta che lo choc è stato davvero tanto.