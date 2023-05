Weekend a Roma, cosa fare sabato 27 e domenica 28 maggio 2023: eventi in programma e Giro d’Italia

Il mese di maggio è agli sgoccioli e sono numerosi gli eventi in programma a Roma! Questo fine settimana sarà ancor più intenso e particolare in quanto la Città Eterna si prepara per ospitare l’ultima tappa del Giro d’Italia. Sarà una grande festa grazie agli eventi e ai villaggi allestiti in vari luoghi del centro storico. Un fine settimana davvero imperdibile, dove oltre allo sport ci sarà spazio anche per la cultura, il buon cibo e tanto divertimento!

Festa della Repubblica 2023 a Roma: cosa fare con i bambini, dalla parata agli eventi in programma

Gli eventi a Roma nel fine settimana e l’ultima tappa del Giro d’Italia

L’ultima tappa del Giro d’Italia è prevista a Roma domenica 28 maggio 2023. Tanti gli eventi in programma per sportivi ma anche per le famiglie, per una domenica all’insegna del relax e della spensieratezza! Uno degli eventi da non perdere è Giroland: villaggio allestito in Piazza del Popolo sabato dalle 18 alle 22 e domenica dalle 10 alle 19. Invece, a Lungotevere Castello ci sarà il Green Fun Village, allestito per il Giro-E, con stand dedicati al mondo della sostenibilità. Segnaliamo poi la presenza, domenica 28 maggio, del Giro d’Italia Family Ride un evento per tutte le famiglie che desidereranno cimentarsi in una pedalata gratuita e non competitiva per grandi e piccini. Inoltre, al Museo di Roma in Trastevere ci sarà la seguente mostra: “Il giro. Una storia d’Italia”, inedito insieme di fotografie che raccontano – dal 1909 ad oggi – un significativo spaccato della Penisola. Il suggestivo percorso fotografico ripercorre la storia di questo sport.

Premio Roma 2023

Segnaliamo poi la presenza, al Roseto Comunale di Roma sabato 27 maggio, dell’81esima edizione del Concorso internazionale per nuove varietà di rose “Premio Roma 2023”. L’ingresso è libero, gratuito e i visitatori potranno entrare in via di Valle Murcia e assistere alla premiazione nonché ammirare le rose vincitrici. In campo botanico questo appuntamento riveste una grande importanza, aprendo inoltre la stagione internazionale della manifestazioni dedicate a questo fiore.