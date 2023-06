Weekend a Roma, cosa fare sabato 3 e domenica 4 giugno 2023: tutti gli eventi in programma

Weekend lungo quello del Ponte del 2 Giugno, con domani e dopodomani che sarà sabato e domenica. Come sempre, diverse le tante attività in programma nella città di Roma e i comuni della Provincia. Eventi da visitare all’insegna del divertimento, della cultura, la buona cucina, o addirittura capaci di accogliere quelle famiglie che vedono la presenza dei bambini.

Weekend a Roma, domenica 4 giugno musei comunali gratis

Come prima domenica del mese, è ormai consuetudine la possibilità di visitare musei e parchi archeologi gratuitamente. L’ingresso gratuito sarà limitato ai soli luoghi artistici e archeologici gestiti dal Comune. Questo non toglie però come possiamo vedere delle grandi attrazioni domenica 4 giugno, con l’ingresso gratis presso siti come i Musei Capitolini, i Fori Imperiali e il Circo Massimo.

Zucchero suona alle Terme di Caracalla

Il cantautore Zucchero arriva alle Terme di Caracalla, dove si esibirà fino a domenica 4 giugno. Il cantautore emiliano sarà a Roma per le date del suo tour “World Wild Tour”, tornando a omaggiare il pubblico della Capitale con i suoi più grandi successi musicali. Seguito da una band dal calibro internazionali, l’artista italiano alternerà i brani del disco “Discover” con i suoi più grandi successi discografici.

L’apertura dell’Aqua World

Dal 2 giugno 2023, all’interno del Cinecittà World aprirà lo spazio dell’Aqua World. Si tratterà dell’area acquatica situata in uno dei parchi divertimenti più famosi di Roma. Per chi l’ha provata in anteprima, parla già di sensazioni simili a una vacanza Oltreoceano: ad aspettarvi infatti spiagge, scivoli e soprattutto piscine, dove potervi divertire con i vostri amici o la vostra famiglia.

Il “Cinema in Piazza” a Trastevere

Torna l’iniziativa culturale del “Cinema in Piazza” a Trastevere, che torna a coronare le estati capitoline. Qui, ci sarà la rassegna dei migliori film in circolazione. Questa sera, per l’occasione, Gianni Morandi e Giuseppe Tornatore presenteranno la pellicola “Ennio” a piazza San Cosimato.

Foto: @Lazio_Borghicitta