Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 marzo

Primi accenni di primavera a Roma, dove oltre agli eventi indoor di aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Penultimo weekend di marzo a Roma che coincide con festeggiamenti in grande ma anche con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 16 e domenica 17 marzo sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di marzo sarà dedicato principalmente ai festeggiamenti di San Patrizio, con tantissime occasioni per vivere le celebrazioni del santo patrono irlandese. Tante altre iniziative, però, sono in giro per la Capitale e totalmente gratuite.

Maratona di Roma

Domenica 17 marzo giunge alla sua 29° edizione l’Acea Run Rome The Marathon. Un percorso emozionante di poco più di 42 km. Percorso ancora più scorrevole, eliminato il falsopiano al 28 km vicino alla Moschea. Quest’anno cambierà la direzione della partenza, che sarà molto più vicina al Colosseo rispetto al 2023. Gli atleti di accederanno alle griglie di partenza da piazza Venezia e, per chi userà la metropolitana, la fermata più vicina per arrivare in zona sarà quella di Piazza di Spagna o Barberini (Metro A – Rossa).

La competizione avrà luogo dalle ore 8.30 alle 15:00. I 40.000 runner che quest’anno parteciperanno alla Maratona di Roma 2024 avranno l’opportunità di seguire un nuovo percorso più veloce e scorrevole, che non passerà per Piazza Venezia, ma da via dei Fori imperiali, punto di partenza della maratona, ci si dirigerà verso sud. Saranno infatti teatro della manifestazione sportiva luoghi storici come le Terme di Caracalla, la Piramide Cestia , Castel Sant’Angelo , la Basilica di San Pietro e Piazza di Spagna, ma verranno coinvolti anche luoghi simbolo dello sport e della cultura capitolina, come il Foro Italico e l’Auditorium Parco della Musica, prima di giungere al traguardo della Maratona di Roma, posto ai Fori Imperiali.

Un anno di Ficus al Massimo

Sabato 16 e domenica 17 marzo torna al Circo Massimo il mercato di artigianato e designer, “Ficus al Massimo”. Un appuntamento a ingresso gratuito a tu per tu con artigiani, orafi, designer, illustratori e stilisti in via dei Cerchi 87 presso il Garum Museo e Biblioteca della cucina. Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, è possibile ammirare le eccellenze contemporanee del “fatto a mano”. L’evento vede la partecipazione di giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati, che espongono i propri gioielli, moda sostenibile, accessori e borse di design, cappelli, illustrazioni, vinili, piante rare, home decor, ceramica, candele e luxury vintage.

Festeggiamenti di San Patrizio

Il St. Patrick’s Day, ovvero la festa del santo patrono di Irlanda, San Patrizio, si celebra ogni anno 17 marzo, ed è la festa più importante dell’anno nella Repubblica d’Irlanda. Per questa occasione tutta l’isola e la capitale si tingono di verde e si animano con festeggiamenti, concerti, parate, fuochi d’artificio.

Diversi i pub che per l’occasione hanno organizzato degli eventi a tema: tra questi ci sono per esempio il Salotto delle Alchimie, in via Flaminia Nuova 834; il Black Market, in via de’ Ciancaleoni 31 (zona Monti); il Circolo degli Illuminati in via Giuseppe Libetta 1 (Garbatella) e il Blume Lounge in viale di Tor di Quinto 55.

Danze irlandesi al Defrag di via delle Isole Curzolane 75, e musica rock con i Lennon Kelly e i The Frip per la musica dal vivo, a cui poi seguiranno le danze tipiche a cura di Awen e dj set con Skillahar, Raven Raseyde. Let it Beer (in piazza delle Crociate) punta invece al classico, invitando a intonare le canzoni degli U2, mentre al Dragon Legend (via Acca Larenzia 32) si terrà una pesca di beneficenza a tema 17 marzo.

Infine evento totalmente gratuito a Città dell’Altra Economia con una due giornate a partire dalle ore 12, sabato 16 che domenica 17 marzo, in collaborazione con Guinness Roma: un vero e proprio irish village fino a mezzanotte dove vivere l’atmosfera tipicamente irlandese con eventi, musica, street food e mercatini.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ciampino

Sabato 16 marzo a Ciampino, in viale Kennedy, torna il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. L’appuntamento con lo shopping più glamour, e con il meglio del Made in Italy, nel mercato di qualità più famoso d’Italia. Ogni “evento-mercato”, concetto adatto a bene sottolinearne lo spettacolo, sia di bancarelle che di merce e visitatori, attrae mediamente oltre 20mila persone, con punte oltre le 90mila, con importanti ricadute di indotto commerciale e turistico e per le città ospitanti. La definizione di “evento” non è casuale, ma vuole sottintendere l’unicità (nel panorama nazionale) e la valenza, prima di tutto culturale, della proposta: si parla del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” come di una “eccellenza italiana” ed un vero e proprio “fenomeno di costume”, ormai noto anche oltre i confini nazionali.