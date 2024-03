Maratona di Roma 2024: data, percorso e orari | Strade chiuse e deviazioni, cambia la viabilità

Al via domenica 17 marzo la Run Rome Marathon di Acea: come cambierà la viabilità e cosa aspettarci dalla 29° edizione.

Giunge alla sua 29° edizione l’Acea Run Rome The Marathon, che nel 2023 è stata la maratona più veloce in Italia al femminile. Si passa davanti a oltre 30 monumenti e siti storico culturali, unica maratona al mondo a vantare una simile ricchezza. Un percorso emozionante di poco più di 42 km. Percorso ancora più scorrevole, eliminato il falsopiano al 28 km vicino alla Moschea.

Cosa cambia nell’edizione 2024 della Run Rome Marathon

Cambierà la direzione della partenza, che sarà molto più vicino al Colosseo rispetto all’anno passato. Gli atleti di accederanno alle griglie di partenza da piazza Venezia e per chi userà la metropolitana per arrivare in zona la fermata sarà quella Piazza di Spagna o Barberini (Metro A – Rossa). Non si andrà più dai Fori Imperiali verso piazza Venezia, il tratto è interdetto a causa dei lavori che interessano la metropolitana.

Per questa edizione 2024 è stato creato l’hashtag ufficiale #runforwater in quanto l’acqua sarà un elemento preponderante della maratona essendo l’acqua fondamentale per le nostre vite così come fattore fondamentale per i podisti che durante le loro gare o allenamenti hanno bisogno costante di idratarsi e anche termoregolarsi.

Roma si prepara al triplo record, tra presenze e velocità

Decine di migliaia di persone saranno al via alla Fun Run. 5km di festa, felicità, benessere, amicizia, tanta musica e solidarietà. Si partecipa in singoli ma anche con la propria famiglia, i bambini o gli amici: il passo è libero, perché libertà forse è la parola che contraddistingue questo evento. Si partecipa a tutte le età: non è necessario alcun certificato medico agonistico. Gli iscritti riceveranno la t-shirt ricordo in omaggio, in tessuto tecnico da runner, firmata dal partner tecnico Joma, la medaglia premio (riservata agli under 18), il pettorale e la Gym Bag con i prodotti omaggio degli sponsor.

Tutte le deviazioni di sabato 17 marzo

Alle 8,30 si rinnova l’appuntamento con la Maratona di Roma. Partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali per un percorso di 42 km che oltre al Centro si snoderà tra San Paolo, il lungotevere, Prati, il Foro Italico e il Villaggio Olimpico. Un minuto dopo la mezzanotte scatteranno le prime chiusure al traffico che interesseranno l’asse via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Cerchi; dalle 8 lo stop verrà esteso progressivamente a tutto il percorso della manifestazione.

Complessivamente saranno sospese 9 linee (2 – 3L – 30 – 40 – 64 – 70 – 77 – 280 – 628), altre 9 saranno deviate (23 – 69 – 85 – 160 – 671 – 714 – 766 – C2 – C3) mentre 54 saranno limitate (8, 19Nav, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, H, C6 e C8).