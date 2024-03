Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 marzo

La stagione invernale a Roma permette di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Primo weekend di marzo a Roma che coincide con festeggiamenti in grande ma anche con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 2 e domenica 3 marzo sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di marzo sarà dedicato principalmente all’ingresso gratuito ai Musei civici di Roma. Tante altre iniziative, però, sono in giro per la Capitale e totalmente gratuite.

Ingresso gratuito ai musei civici di Roma: le mostre da non perdere

Il 3 marzo, prima domenica del mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Qui un elenco di tutti i musei che sarà possibile visitare gratuitamente a Roma.

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;

Centrale Montemartini;

Museo di Roma a Palazzo Braschi;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Serra Moresca di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Villa di Massenzio.

Maggiori info a questo link.

Arriva il festival del cibo di strada a Roma: oltre 100 stand di proposte culinarie

Street food, buona musica e artigianato vintage, sono questi i tre “ingredienti” della formula “Foodstock – Festival del cibo di strada”, che sbarca a Roma il primo weekend di marzo per accontentare il gusto raffinato, sotto ogni aspetto. Un evento totalmente gratuito che sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle ore 11 alle 21.30 a Roma, in zona Tiburtina, promette di diventare un appuntamento imperdibile per i foodlovers.

Foodstock è il più grande Festival del Cibo di Strada a ritmo Rock, nella nuova bellissima location l’Hacienda (via dei Cluniacensi, 68) in zona Tiburtina, con 2.000 mq interni ed esterni. Un must per i foodlovers, un evento unico su Roma che propone oltre 100 irresistibili proposte culinarie. Il 2 e 3 marzo dalle 11.00 alle 22.00, due giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica, ma anche artigianato e vintage con l’Hippie Market ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, concerti, e intrattenimento per i bambini, con ingresso gratuito e orario continuato.

Festival della comunicazione: arriva l’edizione 2024 di ComuniKart

Dal 1 al 3 marzo sib terrà alla Fiera di Roma (Ingresso Est, Padiglione 2) la VI edizione di “ComuniKart 2024”, appuntamento imperdibile per i professionisti della comunicazione e del marketing. Durante le tre giornate dell’evento, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a seminari e workshop organizzati dallo staff di ComuniKart in collaborazione con le aziende espositrici, approfondendo tematiche di rilevanza per il settore. L’ingresso è riservato agli operatori del settore, il biglietto gratuito è scaricabile dal sito ufficiale