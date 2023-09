9 Sagre a cui devi partecipare nel Lazio tra settembre e ottobre

Autunno è la stagione del foliage, delle passeggiate nei boschi, del venticello fresco, ma soprattutto il periodo delle sagre! Oggi vi consigliamo 9 sagre assolutamente imperdibili che si terranno in giro per il Lazio nei mesi autunnali di settembre e ottobre. Siete curiosi di saperne di più?

Sagre a settembre nel Lazio

Il mese di settembre nella regione Lazio si presenta con un fitto calendario di sagre a cui partecipare. Se siete amanti dei sapori autunnali, vi consigliamo la Sagra del fungo porcino a Lariano dal 7 al 24 settembre 2023.

Dal 1991 è ormai un appuntamento fisso ogni anno. Quest’anno sarà la 31esima edizione. L’apertura degli stand è prevista ogni giorno per le ore 18 (tranne il sabato e la domenica che saranno aperti anche a pranzo). Di sera ci saranno spettacoli musicali ed esibizioni dal vivo per allietare i visitatori. Il programma ufficiale prevede ogni giorno della kermesse anche laboratori come quello di intaglio, di intreccio e di impagliatura.

Sempre nel mese di settembre si sono tenute anche la Sagra del coniglio a Vico, la Sagra del fagiolo a Sutri, la Sagra degli arrosticini e la Sagra della lumaca a Barbarano Romano.

Sagre a ottobre nel Lazio

Nuovo mese, nuove sagre da scoprire! Anche il mese di ottobre nel Lazio si prospetta ricco di sagre a cui andare.

Dal 29 settembre al 2 ottobre a Marino si terrà la famosa Sagra dell’uva, occasione perfetta visto che è il mese della vendemmia. Quest’anno ci sarà la 99esima edizione dell’evento nato nel 1925 per festeggiare l’anniversario della Battaglia di Lepanto e la Madonna del Rosario.

Il centro storico di Marino si veste a festa: balconi addobbati, strade colme di stand enogastronomici e fontane del vino vi aspettano! L’idea della festa venne a Leone Ciprelli. Sempre sua l’idea delle fontane di vino. Decise di riprendere un’antica abitudine della famiglia Colonna (al quale apparteneva Marcantonio Colonna, luogotenente che vinse la Battaglia di Lepanto).

A Soriano invece fino al 15 ottobre si terrà la Sagra delle castagne. Quest’anno sarà la 53esima edizione dell’evento. Si tratta di una manifestazione storica rievocativa che prevede laboratori, cortei storici, mostre di abiti d’epoca, visite guidate nel centro storico, bancarelle di prodotti artigianali e giochi popolari d’epoca come il palio, la battaglia delle contrade e delle spade. Ovviamente protagoniste dell’evento sono le caldarroste da degustare.

Il mese di ottobre si chiude in bellezza con l’evento Hallovino il 30 e il 31 ottobre a Pico. Protagonista assoluto il vino, ma un ruolo cruciale lo ha anche la festa di Halloween (non a caso il nome dell’evento nasce dalla fusione dei due termini halloween e vino). Preparatevi a degustazioni di vini locali e vini nazionali, assaggio di piatti tipici regionali, ma anche a travestimenti e giochi in maschera, esibizioni musicali, cantanti e laboratori.