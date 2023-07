Altro che la solita Amatriciana, ‘la pasta delle 3 di notte’ è imbattibile: la ricetta

La pasta delle tre di notte, è un piatto molto gustoso e calorico che si può preparare in pochi minuti.

La pasta delle 3 di notte, è un primo piatto ricco di sapore, che si può fare con qualsiasi formato di pasta. Si tratta di una ricetta romana, semplice e ricca di sapore, a base di pancetta croccante e carciofi. Va detto, che vi sono moltissime le varianti della classica pasta con i carciofi. Per preparare questa deliziosa variante della nota pasta ai carciofi, occorre procurarsi tutti gli ingredienti necessari e seguire le indicazioni procedurali qui elencate. La cosa che rende unico questo primo piatto, è la perfetta combinazione di sapori.

Pasta carciofi e pancetta

La pasta con carciofi e pancetta, è un piatto ideale per una cena veloce notturna. Tale facile ricetta, dal gusto deciso, non richiede una lunga preparazione. Si tratta di una ricetta tipica della cucina romana, che si presta bene in ogni occasione, pure per uno spuntino notturno.

Questo tipico piatto invernale, è il piatto perfetto per gli amanti dei carciofi. La pasta con i carciofi è una tipica ricetta romana, un piatto vegetariano ricco di gusto, dove ai carciofi vanno aggiunti la mentuccia e il pecorino romano. La pasta con carciofi e pancetta, è una variante della classica pasta con i carciofi.

Tale primo, si presta bene sia per un bel pranzo in famiglia che per una cena notturna. I carciofi, sono dei vegetali invernali molto apprezzati e ricchi di sostanze benefiche. La pancetta croccante, altro ingrediente della pasta con i carciofi e la pancetta, dal gusto deciso e salato, è perfetta per equilibrare la delicatezza e l’amaro dei carciofi.

Preparazione della pasta

La pasta delle tre di notte o pasta carciofi e pancetta, è un’alternativa più ricca della pasta pancetta e carciofi romana. Si tratta quindi di una gustosa variante che non richiede molto tempo o troppi ingredienti. I carciofi sono dei vegetali dal gusto delicato, che si sposano benissimo con la pancetta croccante.

Per fare un piatto perfetto, è fondamentale usare ingredienti di qualità, meglio se freschi. La prima cosa da fare, per creare un piatto di pasta carciofi e pancetta, consiste nel pulire bene i carciofi. Dopo aver ottenuto le foglie più tenere, bisogna affettare i carciofi.

Nel frattempo, occorre tagliare la cipolla e la pancetta a dadini, per farli rosolare in una padella con dell’olio d’oliva. Mentre la pasta si cuoce, alla cipolla appassita occorre unire i pezzi di carciofo, il sale e il pepe.

Quando la pasta sarà cotta, bisogna unirla al condimento di pancetta e carciofi. Per ultimare la pietanza occorre aggiungere un po’ di pecorino grattugiato e la mentuccia trita. Per poter conservare la pasta per il giorno dopo, è sufficiente metterla in frigo dentro un contenitore a chiusura ermetica.

Altre ricette di pasta notturne

Tra le ricette da realizzare la notte o in tarda serata, in primis vi è la classica ricetta napoletana degli spaghetti aglio, olio e peperoncino. Occorre solo preparare il soffritto e mescolarlo alla pasta, per ottenere una pietanza gustosa.

Un’altra ricetta veloce da preparare in qualsiasi momento del giorno e della notte, sono gli spaghetti alla carrettiera, ricetta siciliana ricca di gusto e freschezza. Nella pasta alla carrettiera il condimento per la pasta è tutto a crudo, quindi non richiede lunghe tempistiche.

Gli spaghetti cacio e pepe, sono un’altra classica ricetta romana di facile realizzazione. Dopo aver fatto la cremina di cacio, si deve mescolare il condimento alla pasta e si può subito servire in tavola.

Un’altra valida ricetta notturna a base di pasta, è rappresentata dall’insalata di pasta alla caprese, Per fare questa semplice ricetta estiva, occorre unire i pomodorini, con le olive, i capperi e altri aromi con cui condire la pasta che va consumata fredda.