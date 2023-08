Basta sabbia fastidiosa nelle vongole, ecco come pulirle con il trucco della nonna

Basta sabbia nelle vongole, ecco tutti i trucchi per pulirle a fondo e facilmente, per preparare i vostri primi piatti.

Le vongole sono uno dei degli alimenti preferiti e amati un po’ in tutto il mondo. Trattandosi di frutti di mare, le vongole vanno lavate per bene prima di essere cucinati e di conseguenza consumate.

Tante persone però sbagliano metodo di pulizia e non effettuano questa operazione in modo del tutto soddisfacente.

Per questo motivo oggi vogliamo darvi un trucco considerato un trucco della nonna per pulirle a fondo e soprattutto eliminare ogni traccia di sabbia.

Le vongole, così come abbiamo già avuto modo di anticipare, sono dei frutti di mare tra i più amati di sempre. Si possono consumare tranquillamente come antipasto oppure per preparare dei primi piatti davvero molto gustosi.

Basta sabbia nelle vongole, ecco come fare

Ad ogni modo, trattandosi di frutti di mare le vongole vanno pulite accuratamente prima di essere cucinati e dunque consumati.

In queste, infatti, sono presenti tracce di sabbia che se non eliminata va a finire direttamente nel nostro piatto.

Il metodo più semplice per effettuare la pulizia delle vongole, prevede l’utilizzo di due ingredienti del tutto naturali ovvero l’acqua e il sale.

Tuttavia per rendere questa operazione ancora più efficace, possiamo utilizzare un altro ingrediente. Stiamo parlando della farina.

Nonostante si possa pensare il contrario, utilizzare la farina come metodo per pulire le vongole è un trucchetto che veniva utilizzato in passato proprio dai pescatori che andavano in mare alla ricerca delle vongole.

La prima cosa da fare è sicuramente scegliere le vongole più fresche. Quando andate in pescheria controllate sempre se i gusci delle vongole sono ancora sani.

Vongole, ecco il trucchetto della nonna per pulirle a fondo

Inoltre, odorate le vongole perché il fatto che emanino un buon profumo e che il guscio sia ancora integro, sono dei segnali che vi assicurano la riuscita della vostra ricetta.

Una volta acquistate le vongole poi dovete iniziare a preparare acqua e sale per poterle lavare accuratamente. Nello specifico, riempite un contenitore con dell’acqua fredda e sciogliete al proprio interno all’incirca 35 grammi di sale per ogni litro di acqua.

Questo mix di acqua e sale sarà sicuramente ideale per le vostre vongole e senza necessità di far altro, il loro guscio inizierà ad aprirsi facilmente.

Ad ogni modo, prima di inserire le vongole all’interno dell’acqua prendete uno scolapasta e inseritelo all’interno della ciotola.

Questo è un trucco che permetterà alla sabbia di andare sul fondo della ciotola nel momento in cui le vongole apriranno il proprio guscio.

A questo punto, sarà la volta della farina. Prendete questo ingrediente e inseritene un cucchiaio per ogni litro di acqua all’interno della ciotola, lasciando che queste vongole si riposino per circa due ore.

La farina va ad agire in questo modo ovvero darà alle vongole l’illusione di essere in presenza di cibo. In questo modo si apriranno più facilmente e la sabbia fuoriuscirà in modo piuttosto rapido.

Fate trascorrere all’incirca due tre ore ed a questo punto cambiate l’acqua dentro la ciotola e scolate tutto, sciacquando le vongole sotto l’acqua corrente.

Prendete il contenitore, riempitelo di nuovo di acqua e sale, questa volta senza aggiungere la farina. Mettete di nuovo le vongole all’interno dello scolapasta, lasciandole all’interno per altre due ore.

Una volta trascorso questo periodo di tempo, vedrete che ogni traccia di sabbia sarà del tutto rimossa. Le vongole saranno così pronte per essere cucinate.

Spaghetti alle vongole, ingredienti

Uno dei primi piatti a base di questo frutto di mare è il seguente ovvero gli spaghetti alle vongole. Di questo ne esistono due versioni, ovvero la rossa e la Bianca.

La pasta può essere o spaghetti o Linguine o vermicelli ed il segreto per una buona riuscita è cuocerla al dente e mantecarla poi in padella.

Ovviamente l’ingrediente principale in questo tipo di primo piatto è la Vongola verace, che non deve essere confusa con la Vongola Filippina.

La ricetta per 4 persone prevede circa 400 g di spaghetti, un chilo di vongole, 200 g di pomodorini o sugo o polpa di pomodoro, 2 Spicchi di aglio. E poi mezzo bicchiere di vino bianco secco, un cucchiaio colmo di prezzemolo ed un peperoncino.