Deliziosa pasta alla checca, buona e cremosa: bastano solo due ingredienti

Deliziosa pasta alla checca da preparare solo con due ingredienti. Ecco quali e come prepararla in pochissimi minuti.

Si sa, in estate non c’è voglia di stare tanto davanti ai fornelli, per questo motivo si tende a preparare dei piatti che siano super veloci e soprattutto freddi.

Molti prediligono insalatone, chi piatti freddi a base di salumi e formaggi. Eppure, ci sono coloro che non riescono proprio a fare a meno della pasta.

Per questo motivo oggi vogliamo darvi una ricetta davvero molto gustosa, che vi permetterà di gustare un buon primo piatto senza dover necessariamente stare ai fornelli per diverse ore.

Deliziosa pasta alla checca, buona e super cremosa

Pasta alla checca, un piatto davvero delizioso, tipico della tradizione culinaria laziale. Si può tranquillamente gustare durante le afose giornate estive, visto che si può gustare o tiepido o addirittura freddo. Ad insaporire questo piatto, la burrata che renderà la pasta non soltanto più buona, ma anche più cremosa.

Ci vogliono soltanto pochissimi ingredienti, del tutto naturali e non per niente elaborati, ma dal gusto strepitoso che sicuramente conquisteranno tutti i vostri commensali, dai più grandi ai più piccoli.

Per il tipo di pasta, scegliete tranquillamente voi, che siano trofie, penne, sedarini. Il consiglio è di provare un formato di pasta che sia corta.

Pasta alla checca, ingredienti

Le quantità che stiamo per indicarvi sono per circa 4 persone.

Ecco cosa vi occorre:

– 350 g di pasta

– 350 g di pomodorini ciliegino

– 200 g di burrata o mozzarella

– 200 g di caciotta romana

– sale, pepe, olio evo, basilico.

Preparazione

Portate ad ebollizione l’acqua salata in una pentola abbastanza profonda. Cuocete la vostra pasta al dente, evitando di farla scuocere o cuocere più del previsto.

Conditela, aggiungendo un pò di olio per far si che non si attacchi. Lasciate intiepidire la pasta per qualche minuto e nel frattempo preparate il condimento. Tagliate così la burrata a straccetti e la caciotta a dadini.

Successivamente lavate i pomodorini sotto l’acqua fresca, dividendoli in 4 parti. Aggiungete alla ciotola il condimento che avete preparato ed anche il basilico che avrete precedentemente tagliato a pezzetti.

Mescolare tutti gli ingredienti per far si che gli odori ed i sapori possano amalgamarsi. Aggiungete la pasta nella ciotola con il condimento ed il basilico. A questo punto la vostra pasta sarà pronta da servire.

Come vi abbiamo detto, questa pasta può essere gustata fredda o comunque anche tiepida. Un piatto davvero ideale per queste giornate estive.

Pasta alla zozzona, altro tipico piatto della tradizione culinaria laziale

La tradizione culinaria laziale è davvero ricca di primi piatti uno più buono dell’altro. Parliamo dei bucatini all’amatriciana, conosciuti in tutti il mondo e poi ancora la carbonara, la cacio e pepe.

Insomma, di primi piatti saporiti e buonissimi ce ne sono davvero un’infinità. Oggi, oltre alla pasta alla checca, vogliamo darvi la ricetta per la pasta alla zozzona.

Come prepararla e quali ingredienti vi necessitano?

Non tutti forse conoscono la pasta alla zozzona, eppure è molto nota e conosciuta nella regione Lazio.

Gli ingredienti, sempre per 4 persone circa, sono i seguenti:

– 320 g di pasta

– 250 g di salsiccia

– 350 g di pomodorini in scatola

– 4 tuorli di uova medie

– 200 g di guanciale

– 60 g di pecorino romano

– olio d’oliva q.b.

– 40 gr di pecorino romano.

Per la preparazione, mettete a bollire l’acqua per cuocere la pasta e salate al bollore. Prendete così il guanciale, tagliatelo ottenendo delle striscioline. Successivamente private la salsiccia del budello, tagliandola a tocchetti.

Versate un filo d’olio nella padella e fate rosolare la salsiccia ed il guanciale, per circa 15 minuti, a fuoco medio. Aggiungete a questo punto i pomodorini e lasciate cuocere ancora per 10 minuti con il coperchio.

Prendete a questo punto una ciotolina, versate i tuorli ed il pecorino, amalgamando gli ingredienti, unendo un mestolo di acqua di cottura.

Scolate la pasta e aggiungetela al condimento, mescolando tutto per bene, versando infine l’uovo ed il pecorino. Mescolate e amalgamate il tutto e servite la vostra pasta alla zozzona.

Non è di certo un primo piatto freddo, ma si può benissimo anche preparare in estate, perchè non richiede una grande preparazione. Possiamo dire che si tratta di un primo piatto ideale per tutte le stagioni.